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林庭謙大陸女友反擊！曬5圖揭霖霖「自導自演」：威脅毀掉小林

▲▼林庭謙爆劈腿要小三墮胎　傳正宮啦啦隊女神霖霖怒分手。（組圖／CFP、翻攝leelin0）

▲林庭謙爆劈腿要小三墮胎　傳正宮啦啦隊女神霖霖怒分手。（組圖／CFP、翻攝leelin0）

記者閔文昱／綜合報導

目前效力中國CBA聯賽天津男籃的林庭謙被爆出在大陸劈腿女球迷，對方懷孕後還要求墮胎，讓正宮啦啦隊甜心「霖霖」李芷霖被戴綠帽，痛心斬斷戀情。不過，林庭謙的大陸女友Kimmy稍早也出面反駁，強調李芷霖早已是前任，但卻自導自演試圖製造輿論並借此蹭熱度，甚至以「毀掉小林」威脅林庭謙和其家人，目前她已保留法律追究的權利。

Kimmy今（28日）下午在微博發文表示，她與林庭謙的關係是建立在相互信任和尊重的基礎上，並未做出任何違背道德和法律的行為，否認懷孕逼迫墮胎、劈腿開房等所有關於他們的負面言論，並指這些都是捏造和惡意誹謗。

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Kimmy透露，李芷霖一直以「毀掉小林」威脅林庭謙和其家人，使他們承受了巨大的壓力和困擾，不僅多次在凌晨時分打語音轟炸，還利用多個社交媒體小號對他們進行騷擾和監視，嚴重影響了他們的生活和心理健康。

▲▼林庭謙女友Kimmy在微博貼出四張李芷霖攻擊自己的私訊截圖。（圖／翻攝自Kimmy微博）

▲林庭謙女友Kimmy在微博貼出李芷霖攻擊自己的私訊截圖。（圖／翻攝自Kimmy微博，下同）

針對李芷霖的指控，Kimmy反駁對方透過網路平台發佈虛假言論，試圖製造輿論並借此蹭熱度，強調他們只想過上平靜的生活，並未想過靠流量賺錢，「我們無法再負擔李女士的無理條件，也沒有精力時間金錢去陪李女士玩自導自演的遊戲。」她希望大家能尊重他們的私人生活，停止對這些不實傳言的傳播和臆測。

Kimmy也強調，網路不是法外之地，在台灣也不是隨意網暴造謠傳謠的地方，她已經收集了相關證據，將保留通過法律途徑追究李女士責任的權利，「希望這場鬧劇能夠儘快結束，也希望大家能夠多多關注林庭謙在球場上的表現。」

此外，Kimmy也在聲明中透露，她與林庭謙的關係早在李芷霖所知之前就已經存在，並曬出與林庭謙的對話截圖，證明她與林庭謙的關係並非一夜情。

針對小三疑雲，林庭謙28日由所屬經紀公司發出聲明，澄清絕無懷孕、逼迫墮胎狀況出現，林庭謙也坦言個人感情處理不當，將謹記此次教訓。
 

以下為Kimmy全文：

那我也澄清一下

我和男友小林@林庭謙Benson遭遇了其前女友李女士（微博帳號：@小0子_）惡意造謠和不實信息的攻擊。她透過網路平台發布虛假言論，試圖製造輿論並藉此蹭熱度。針對這些不實的指控，我們有必要澄清事實，以維護我們的名譽。

首先，感謝小林勇敢站出來陪我澄清這件事並認識自己的不足。不過，不像李女士所描述的，我「逼迫」他談戀愛、「知三當三」、「一夜情」。我和小林之間的關係是建立在相互信任和尊重的基礎之上的。我們之間也從未做出任何違背道德和法律的行為，所有關於我們的負面言論（包括懷孕逼迫墮胎、有男友劈腿開房等）為捏造和惡意誹謗。

其次，我是在4月24日才得知李女士一直在以「毀掉小林」威脅小林和小林的家人，是小林被李女士威脅到幾乎崩潰的狀態下跟我坦白的。這此之前，李女士也知道林爸爸的身體狀況和小林的腳傷，不僅沒收斂，還多次凌晨突然打語音轟炸威脅小林和其家人，同時還通過Instagram小號（ig小號：ting_ting_377）、微博小號（小0子_）、抖音小號（Catttttttsad 已註銷） 她和她姐姐的微信小號（微信名Zr0 ，9m88）不斷騷擾、監視我們，並用Instagram大號（ig帳號：leelin0）對小林的球迷造謠我「有病」，人身攻擊我的外表。

原本我認為女性談戀愛分手後短暫的不甘心是正常的，沒必要不留體面，畢竟名聲對一個女生來說很重要，所以我們從未公開回應。但沒想到作為同性長輩還和小林有過2年多感情的李女士會做出這種事……。

我們只想過上平靜的生活，沒有想過蹭熱度靠流量賺錢。並且小林只是個為了給家人提供更好生活而努力的球員，我也只是一個普通的學生，我們無法再負擔李女士的無理條件，也沒有精力時間金錢去陪李女士玩自導自演的遊戲。現在輿論壓力已經讓事態變得不可忽視。李女士的行為嚴重影響了我們的生活和心理健康，我們和我們的家人也在承受巨大的壓力和困擾。

最後，網路不是法外之地，在台灣也不是隨意網暴造謠傳謠的地方。我們對於這種惡意造謠和騷擾的行為已經收集了相關證據，並將保留通過法律途徑追究其責任的權利。希望這場鬧劇可以適當結束，也希望大家能夠尊重我們的私人生活，停止對於這些不實傳言的傳播和臆測。對於我們兩人感情的事，沒必要再多做解釋了。清者自清，濁者自濁。請大家多多關注球場上的小林，感謝感謝！！

▼林庭謙女友Kimmy在微博貼出四張李芷霖攻擊自己的私訊截圖。（圖／翻攝自Kimmy微博）

▲林庭謙女友Kimmy在微博貼出四張李芷霖攻擊自己的私訊截圖。（圖／翻攝自Kimmy微博）

▲林庭謙女友Kimmy在微博貼出四張李芷霖攻擊自己的私訊截圖。（圖／翻攝自Kimmy微博）

▲林庭謙女友Kimmy在微博貼出四張李芷霖攻擊自己的私訊截圖。（圖／翻攝自Kimmy微博）

▲林庭謙女友Kimmy在微博貼出四張李芷霖攻擊自己的私訊截圖。（圖／翻攝自Kimmy微博）

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