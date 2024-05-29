5.5克安毒交換26歲「4寶媽」偽造連署書　毒販重判6年罰105萬

▲彰化毒販以安毒交換偽造20份總統、副總統連署書遭判刑6年6月罰105萬。（合成圖／翻攝自中選會）

記者唐詠絮／彰化報導

2024總統大選，彰化地檢指揮警方偵辦，詹男無償提供5.5公克的安非他命毒品交換作為代價，要26歲懷有身孕柯姓4寶媽，及黃男、沈男，偽造20份郭台銘正副總統連署書，再交給「十三妹」，彰化地院審結，依違反個資法、毒品危害防治條例等罪嫌判處有期徒刑6年6月，另犯連署人交付賄賂使其為特定被連署人連署罪，判處併科罰金105萬元。

判決書內容指出，柯女曾多次因施用、持有2級毒品，被判3月、3月、4月有期徒刑，另涉洗錢防制法被判3月，於2023年3月12日執行完畢，育有4名分別為就讀國小至幼兒園小孩，案發時還懷有身孕。

柯女由其同居男友黃男行動電話內身分證照片，取得7名親友以及社群網站群組等共27人的個資後，詹去年10月4日晚間9時許，又交給柯65份空白的連署書，供作偽造連署書使用。詹於10月12日下午1時52分許，要求她先交付20份偽造連署書，並提供市價6000元的2包安非他命毒品給柯女。

詹男又找到沈男跟柯女同居人黃男，提出賄絡安非他命，以每1公克2000元價格兜售，交換簽署連署書，詹男各交付安非他命1包。最後詹男在將以上連署書交付給十三妹，檢警偵辦，搜出毒品咖啡包等違禁品，及詹男藏在鐵皮屋內，轉輪霰彈槍1支、具殺傷力霰彈槍子彈5顆。

法官審理，詹男坦承犯行，審酌詹男曾因違反槍砲彈藥刀械管制條例遭到判刑，仍不知警惕悔改，於假釋期間再犯案，素行不佳、以交付賄賂、違反個資法及偽造私文書方式蒐集連署書，擾亂選舉公正性。

法官審酌本案被告違法利用個人資料為24人，轉讓禁藥毒品對象為3人、偵查後階段及審理時，均已坦承全部犯行，販賣第二級毒品等共6罪，分處徒刑7月至5年1月，合併執行6年6月，另犯對連署人交付賄賂使其為特定被連署人連署罪，判處1年1月，併科罰金105萬元，罰金如易服勞役，以3000元折算一日。褫奪公權1年。