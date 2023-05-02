悚！她耳鳴聽力下降　醫一看驚呆：活蜘蛛在裡面結網竄逃

▲女子耳鳴就醫。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

太可怕！大陸一位40歲婦女，近日因為耳朵出現耳鳴、聽力下降的狀況，她前往就醫，讓醫師驚呆了，因為她的耳道裡有一隻蜘蛛，而牠還在裡面結網，所幸取出後無大礙。

據《四川日報》報導，四川涼山一名40歲婦女，近日因為發生耳鳴的狀況，聽力也隨之下降，她到醫院眼耳鼻喉科就醫，沒想到醫師用內視鏡一照，發現裡面有一隻蜘蛛，而患者耳朵還有很多白絲，原來是蜘蛛在裡面結網，所幸蜘蛛沒有毒，患者只有耳道些微損傷。

▲耳朵內竟藏一隻蜘蛛，還結網了。（圖／翻攝C視頻）

從影片中可見，醫師拿夾子夾蜘蛛時，蜘蛛在掙扎，讓人看了怵目驚心。該文曝光後，網友也紛紛留言「我的天」、「她耳朵不癢嗎」、「啊啊啊我去世了！耳朵痛」、「蜘蛛為什麼會進耳朵裡」、「哇我瘋了」。

也有不少網友分享類似經驗，「我上小學時耳朵裡也進了隻蜘蛛，第2天我用手指把牠摳了出來」、「我10幾歲的時候，夏天晚上睡覺，一隻蚊子在耳邊嗡嗡嗡，我下意識的拍了一下，好傢伙，直接飛我耳朵裡去了」、「我小時候被有顏色的蜘蛛咬過重要部位，把我嚇慘了」。看影片點我。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399

延伸閱讀

▸ 請「婆婆同居人」自己洗曬內褲 人妻竟被老公大小聲：怎不叫我也這樣做？

▸ 妻登山突呼吸困難！尪一路「暖護下山」下秒竟倒地猝死

▸ 騎車載妻女回老家過節 天兵尪「狂飆80公里」回頭傻了：老婆呢？