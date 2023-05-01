南韓360萬「天價香蕉」藝術品　大學生整根吃光！還稱看展肚子餓

▲卡特蘭2019年在邁阿密首次展出的作品《喜劇演員》（Comedian）曾以12萬美元（約新台幣360萬元）高價售出，因此獲得「天價香蕉」的封號。（圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

義大利視覺藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）2019年用膠帶將一根普通的香蕉黏在牆上當作藝術品，卻以12萬美元（約新台幣360萬元）售出，被封為「天價香蕉」。然而，這個作品近日在南韓美術館展出時，被一名首爾大學高材生當場吃掉，而且吃完還把香蕉皮貼回牆上。

美國邁阿密海灘巴塞爾藝術展（Art Basel Miami Beach）2019年12月展出卡特蘭的作品《喜劇演員》（Comedian），他當時在邁阿密當地小雜貨店購入一根普通的香蕉，再用銀色封箱膠帶將香蕉貼在展場的牆上，最終竟以高價賣出至少2套作品，其中一件成交價為12萬美元，第3套作品價格更被哄抬至15萬美元（約新台幣450萬元），被封為「天價香蕉」。

綜合YTN、東亞日報等南韓媒體報導，這件「天價香蕉」作品最近在南韓首爾龍山區漢南洞的Leeum三星美術館展出，沒想到一名就讀於首爾大學美學系的盧姓學生4月27日直接在館內吃掉了展品，吃完還把剩下的香蕉皮重新貼回牆壁上，並且拍影片留念。美術館館方詢問盧姓大學生為何這樣做，對方竟回答「因為沒吃早餐就過來，肚子餓所以就吃了。」

▲義大利藝術家卡特蘭創作的《喜劇演員》作品紅遍全球。（圖／取自cattelanbanana IG）

據報導，美術館原先每隔2到3天就會更換一次牆上的香蕉，以維持展品狀況，事發後館方只更換了新的香蕉，並未向盧姓大學生索賠，也表示不會對他採取其他措施。盧姓大學生受訪時，「從某種角度而言，破壞作品本身也能成為新作品」、「說實話不就是為了要讓人吃掉，才把它貼上去的嗎？」

事件引發許多大學生在首爾大學網站討論區撰文抨擊，有人指出盧姓學生可能是在模仿「天價香蕉」在2019年12月首次亮相於邁阿密藝廊展覽時，紐約行動藝術家達圖納（David Datuna）當場拿下香蕉剝皮吃掉的行為。當時一名藝廊員工原本試圖阻止達圖納的行為，但已太遲，達圖納形容自己是「飢餓的藝術家」，還稱讚水果味道很棒。

▼達圖納吃掉藝術品。（圖／翻攝自IG／david_datuna）

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