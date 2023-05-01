數月沒開伙！他打開冷凍庫秒崩潰　「巨大雪山」塞爆冰箱

▲網友太久沒打開冰箱，沒想到卻出現大量的結霜。（圖／推特／efttake）



記者王佩翊／編譯

日本一名網友好幾個月沒有開伙，而他日前因為點了披薩沒吃完，想要把剩下的食物冰進冷凍庫時，才赫然發現自家冰箱的冷凍庫嚴重結霜，而結塊的冰就這樣填滿整個冷凍庫，宛如小北極，什麼食材都放不進去，讓他超傻眼。事實上，冰箱如果出現結霜情形，應該適時清除，因為霜層太厚會影響製冷效率，延長壓縮機工作時間，更加耗電。

推特網友はえふて（@efttake）16日上傳了一張驚人的照片並寫道，「剛剛點了外送披薩，因為沒吃完打算放進冷凍庫保存。沒想到冷凍庫的門卻打不開，這才突然想到好像已經好幾個月沒有自己煮飯，也沒有打開過冷凍庫。於是便用力地打開冰箱門，結果竟然發現這麼扯的事。」

從照片上可以看到，網友家中冰箱的冷凍庫結了滿滿的霜，甚至塞滿整個冰箱，一開始無法開門也是因為冰霜黏住冰箱門所致。網友直言，由於冰箱從以前就有結霜情形，所以每半年都會固定清除一次，然而卻是第一次出現這麼大量的冰霜。

被問到如何處理這個難題時，他則表示，事後已經將冰箱的電源切斷，並且使用抹布反覆擦拭融化的水分。當下半部開始融化後，他就用力挖除中間部分的冰霜，整個過程比想像中還順利，並沒有花費太多時間就順利清除。