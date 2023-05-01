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尹錫悅訪美收效　執政滿意度「連跌4周」首次回升！達34.5%支持率

▲▼南韓總統尹錫悅在美國參眾聯席會議上發表演說，由美國副總統賀錦麗、眾議院議長麥卡錫主持。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓總統尹錫悅4月訪美期間，在美國參眾聯席會議上發表演說，並由美國副總統賀錦麗、眾議院議長麥卡錫主持。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

南韓總統尹錫悅4月底剛結束為期6天的訪美行程，期間會見了美國總統拜登與特斯拉執行長馬斯克。而這趟出訪似乎收到良效，根據5月1日公布的調查結果顯示，尹錫悅民調支持率自4月首周以來接連下降後，時隔4周首次出現反彈，對尹錫悅執政表現持正面看法的比例增至34.5%。

▲▼拜登送給尹錫悅美國創作歌手唐·麥克林親筆簽名的吉他；尹錫悅現場唱起歌曲《美國派》（American Pie）（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登送給尹錫悅美國創作歌手唐·麥克林親筆簽名的吉他。（圖／達志影像／美聯社）

根據韓聯社報導，南韓民意調查機構Realmeter自4月24日到28日之間5天內，針對2507名18歲以上南韓選民，就尹錫悅執政支持度進行調查，並於1日公布最新民調數據，其中抱持正面評價的比例上升1.9個百分點，達到34.5%。這是尹錫悅支持率自4月第一周開始不斷下降之後，時隔4周再次回升，也是僅次於3月最後一周（36.7%）的最高支持率。

另外，對尹錫悅執政持負面評價的最新民調比例則為62.6%，相較前一周下降2.1個百分點。對此，Realmeter首席專家委員裴哲浩（音）分析，上周對尹錫悅總統的民調數據「可說是100%出自於訪美行的評價」，他先前在美國國會兩院演說獲得好評，成為了評估尹錫悅執政表現的新依據，估計未來將對支持率上升產生正面效果。

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