男身體不適急叫救護車　眼神露餡...一查竟是「5條通」

記者吳世龍／高雄報導

一名26歲的蔡姓男子日前住在三民區一家旅館內，因身體不適請求協助。警方與救護人員抵達時，蔡男已無大礙無需就醫，當警方要抄錄他的身分時，他卻露出不安的神情，就連身分證字號也背錯，反倒引起警方注意，經查後，發現蔡男竟是身背5條詐欺案的通緝犯，訊後將他解送至高雄、台南、新竹地檢署歸案。

▲蔡姓男子因身體不適請求協助，警方到場後查出他竟是身背5條詐欺案的通緝犯。（圖／記者吳世龍翻攝）

三民第一分局長明街派出所員警於28日10時許執行巡邏勤務時，接獲報案指出位於三民區河北二路某旅館內的住客需要協助，員警與消防救護人員立即趕往，抵達後，旅館人員告知員警，原本身體不適的蔡男，經休息後已恢復正常，無需就醫。

但員警為求謹慎，仍請救護人員前往確認，經檢傷後確認蔡男無礙。這時員警準備抄錄他的資料時，蔡男卻顯得神情緊張不安，就連自己的身分證字號也報錯，甚至出生日期都忘記，這下反倒引起員警注意，蔡男見法網難逃，只好乖乖坦承自己是身背5條詐欺案的通緝犯。

蔡男還辯說，因逃避刑期不想被查獲，才會謊報身分證並躲藏住旅館，萬萬沒想到身體不適，意外讓他的身分曝光，全案訊後將蔡男解送至高雄、台南、新竹地檢署歸案。