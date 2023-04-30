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「雲林-台北教育產銷合作新模式」　雲林開啟跨縣市食農教育

▲台北市教師會暨台北市教師職業工會參訪雲林 副縣長謝淑亞親自接待 並說明雲林農產的優質。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台北市教師會暨台北市教師職業工會參訪雲林，副縣長謝淑亞親自接待並說明雲林農產的優質。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台北市教師會暨台北市教師職業工會日前參訪雲林，副縣長謝淑亞代表歡迎並感謝其採購雲林水林57號地瓜達6千斤並媒合北市多家技術型高中共同採購雲林優質農產，同享雲林農產直達的新鮮美味，瓜農民陳君俞也受邀出席致意，縣府藉由此次參訪穿針引線，讓消費端與生產端親自見面、農產消費行為更具意義。  

副縣長謝淑亞致詞時表示，縣府特安排站斗南石廟雜糧生產合作社參訪，透過食農教育，了解豆皮產業的製程及進步，同時也透過農場主的說明，了解農業及不同農產品的各種面向，未來雙方可就各自的優勢合作共好。

台北市教師會理事長葉青芪表示，希望藉由這次雲林的參訪，讓參加的老師們都能了解每個行業間辛苦的地方，並將這次活動所見所聞，內化並產出融入其教育理念及教學計畫。也希望藉由產地直銷的模式，讓師生吃到物美價廉的優質農產品，同時也能幫助小農。

大安高工教師會理事長賴美芬表示，今年團購水林地瓜的品質讓人驚艷，供不應求一度生產端供應量跟不上團購的速度，經現場與農民陳君俞先生見面會談後，宣布該校預購2分地水林57號地瓜田明年的產量6000斤，確保明年能夠繼續享用雲林水林優質地瓜。

這個這次活動背後的故事，是由縣府人員推薦至台北市教師團購群組，憑藉優異的農產品質大安高工在3天內即累積1800斤的團購數量，雲林縣政府2/16特別由副縣長謝淑亞陪同地瓜農陳君俞子女北上大安高工開箱交貨辦理分享會，透過面對面表達感謝並介紹水林地瓜的特色，讓消費者對於農產品的消費更具認知的價值。

透國實際體驗與對話感受雲林農產的產品力，當日見面會結束前各校合作社與家長會團購數量累積超過5000斤，後續各校回購累積達3萬多斤，可見雲林優質農產的品質，當日活動亦有北市多校有意推行食農教育的校長、教師代表與家長會與會，會後與謝副縣長研商北市學校與雲林食農教育合作的可能性，遂促成此次北市教師會至雲林考察，透過實地參訪雲林帶回更多可能的教學素材。


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