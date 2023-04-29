麻古茶坊「部分品項」要漲價了！　他嘆：撐到現在不容易

▲麻古茶坊。（資料照／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人愛喝手搖飲料，其中「麻古茶坊」就非常受歡迎。不過，麻古茶坊昨（28）日發布公告，表示自5月2日起，有部分品項將調整價格。消息曝光後，吸引不少網友求問，「柳橙果粒茶有漲嗎」、「純茶類都會漲嗎」。

麻古茶坊發布「產品價格部分調整公告」，內容指出「喜愛麻古的顧客，您好！感謝大家長期對麻古茶坊的支持與愛護，因整體綜合考量，我們自2023.5.2起，部分品項調整價格。造成您的不便，敬請諒解，麻古茶坊感謝您」。

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有網友將公告轉貼至Dcard上，以「天啊！麻古5/2要漲價了」為題發文求問，金萱有調漲嗎？底下就有疑似是店員的知情網友透露，「金萱應該沒有」、「金萱沒有喔」。

另也有不少網友留言直呼，「請問一下紅茶拿鐵會漲價嗎」、「請問芝芝系列會漲嗎」、「水果系列漲價～能撐到現在不容易，都是店員自己削自己切」、「麻古好喝，還在等楊枝甘露上市」、「翡翠柳橙感覺就會......，我可以每天喝一杯」、「原本就很貴了嗚嗚，尤其是芝芝葡萄」、「天啊！本來就很貴了」。

▲麻古茶坊將漲價。（圖／翻攝自麻古茶坊官網）

針對網友疑惑，也有網友透露，翡翠柳橙「沒漲」、「鮮奶漲5塊」、楊枝甘露「一樣漲5塊」。

麻古茶坊北部、中部、南部的價格略有不同，稍早《ETtoday新聞雲》致電各區域分店，有店員透露茶類多不會調整價格，奶類（如鮮奶茶）、部分的鮮果類品項會調漲。店員也說，從他目前能看到的最新價格中，確實是「部分品項」漲價，且都是漲5元，不過新菜單、確切價目要等到5月2日才會知道。

記者也已去信詢問麻古茶坊、聯繫粉專，截稿前未獲回覆。實際情況仍依麻古茶坊公告為準。