白肉雞恐再漲！　雛雞每隻飆40元新高「5月底供應量探底」

▲國內雛雞供應量不足，導致白肉雞價格跟著上揚。（圖／記者楊惠琪攝）

記 者楊惠琪／台北報導

國內白肉雞價格持續高漲，也帶動雞排等餐飲業漲幅，而根據中華民國養雞協會最新報價，今（30日）起白肉雛雞每隻從39元漲至40元，再創歷史高價，且預估5月底雛雞供應量會再探低，市場白肉雞也會更缺，有養雞業者預估，雛雞又缺又貴，白肉雞恐撐不住，一定會再漲。

蛋價才剛趨緩，現在傳出國產白肉雞也拉警報，受到禽流感疫情與氣候溫差大等影響，原本白肉雞1周約500隻的出雛數降到400萬隻，生產排程也從10周拉長到11周，而白肉雞雛雞參考價格，從今天起每隻飆破40元，來到歷史新高。

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中華民國養雞協會肉種雞組組長黃明志指出，受禽流感肆虐與氣候溫差大影響，種雞的產蛋率難以控制，影響雛雞供應數量，目前單周新養雛雞約400萬隻，和之前每周高點580萬隻仍有不小差距，加上飼料價格實在漲太多，只能適度調漲價格反映成本，預估要到8月產量才會慢慢恢復。

黃明志強調，一直配合政府以「緩漲」態度面對，平均2到3周才漲1元，目前每隻雛雞40元雖是歷史新高，其實還有漲價空間，每隻上看50元都有可能，尤其預估在5月底才是雛雞供應量的低谷，但會盡量維持在每隻40元的價格，避免造成市場價格劇烈波動。

有雞農表示，禽流感的肆虐是從種雞到肉雞場，無一倖免，雛雞供應量大減帶動漲幅，加上飼料大漲等，飼養成本增加，白肉雞一定撐不住，價格一定會再上漲。

對此，農委會畜牧處表示，今年4至6月國內進口雞肉每月至少有2萬噸白肉雞，均比去年多，短時間可以補足加工與餐飲業缺口，且白肉雞生產周期較快，應該不至於會影響後續白肉雞的供應。