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從魚苗到加工廠　小學生跟著牛奶魚「搬家」

▲台南市南大附小與新化口埤實小攜手台南大學USR，設計「識魚‧虱目魚」課程，踏足台南安南、北門、將軍和學甲探究虱目魚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市南大附小與新化口埤實小攜手台南大學USR，設計「識魚‧虱目魚」課程，踏足台南安南、北門、將軍和學甲探究虱目魚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南大附小與新化口埤實小攜手台南大學USR，設計「識魚‧虱目魚」課程，踏足台南安南、北門、將軍和學甲探究虱目魚，學生直呼虱目魚不愧是台南家魚，每兩尾虱目魚就有一尾來自台南，從魚苗、寸魚到成魚，各階段都有專責的養殖戶。

▲台南市南大附小與新化口埤實小攜手台南大學USR，設計「識魚‧虱目魚」課程，踏足台南安南、北門、將軍和學甲探究虱目魚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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台南大學教育學系教授歐陽誾表示，虱目魚養殖重視分工，魚苗在淺坪式魚塭養至寸魚，再移至深水式魚塭養至成魚，各場域讓學童系統性的認識虱目魚產業。口埤國小校長王朝賜提到，在北門與將軍製作虱目魚一夜乾和虱目魚丸，讓學生了解虱目魚加工，是有深度的課程設計。

▲台南市南大附小與新化口埤實小攜手台南大學USR，設計「識魚‧虱目魚」課程，踏足台南安南、北門、將軍和學甲探究虱目魚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安南區虱目魚苗養殖達人陳全益表示，虱目魚苗怕低溫，為提高育成率，水溫需20度以上，淺坪式魚塭有利藻類繁殖，提供魚苗食物來源。口埤實小學生吳芯羽說，這些魚苗從印尼坐飛機來台灣後，養到2寸大的寸魚只需要40天，再移至深水式魚塭續養至成魚，牠們從魚卵孵化後到成魚要搬兩次家。

▲台南市南大附小與新化口埤實小攜手台南大學USR，設計「識魚‧虱目魚」課程，踏足台南安南、北門、將軍和學甲探究虱目魚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

學甲洽通實業為通過ISO 22000與HACCP國際食品安全雙驗證之虱目魚加工處理廠，董事長陳清岳安排學生於參觀廊道認識虱目魚分切加工流程，並招待學童享用現炸香噴噴的小魚塊。南大附小學生希‧瑪巴諾說，第一次去魚鱗手忙腳亂，魚鱗還不小心噴到臉上，印象太深刻了。

▲台南市南大附小與新化口埤實小攜手台南大學USR，設計「識魚‧虱目魚」課程，踏足台南安南、北門、將軍和學甲探究虱目魚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南大附小指導老師張景傑表示，虱目魚的蛋白質可與牛奶媲美，因此有牛奶魚的美稱，即使有222根刺，仍可透過分切處理或整尾去刺技術，提高學童食用這台南家魚的意願。

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魚苗加工廠小學生牛奶魚

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