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3國小生超商打電動腳放桌上　被阿伯制止反嗆「全家就是我家！」

▲▼3國小生超商打電動腳放桌上　被阿伯制止反嗆「全家就是我家！」。（圖／爆廢公社）

▲國小生超商打電動，把腳跨在桌上，不料被制止竟當場反嗆「全家就是我家！」（圖／爆廢公社）

網搜小組／柯沛辰報導

台南一名男網友發文表示，近日在超商看到3名小學生佔用桌椅，還把腳跨在桌上打電動，在店內大呼小叫，結果一名阿伯看不下去上前制止，竟被小學生反嗆「全家就是我家！」讓他當場傻眼。事件在網上曝光後，疑似學生本人現身回應，還在留言區隔空罵戰，掀起熱議。

原PO在「爆廢公社」發文表示，他近日到北區海安路一間超商消費，看到3名小學生佔用3張桌子，一邊拿手機打電動，一邊大呼小叫，甚至還有人把腳放在桌上。店內一位阿伯見狀，上前要求小學生把腳放下，不料竟被反嗆「全家就是我家！」

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原PO表示，當下阿伯聽完很生氣，罵3個學生「沒家教」，「是誰教你們在外面桌子這樣沒衛生？」不過，3名學生不僅不認為自己有錯，反而嘲笑阿伯不懂「全家就是我家」的意思。

原PO說，這間全家就在文元國小隔壁，常常下課有很多孩子在裡面使用桌椅，把現場搞得亂七八糟，店員也無能為力，其他客人更是無奈，還好今天有阿伯出面仗義執言，「教訓了在全家裡面沒禮貌的小孩」。

至於3人是不是文元國小學生？原PO說他不敢肯定，畢竟對方未成年，也擔心恐龍家長很多，所以不敢拍下孩子長相，但他22日會去全家問問看監視器畫面，再交給學校去比對。

許多網友看完紛紛留言，「全家就是我家…那在我家打小孩不犯法吧？」、「全家變成免費托嬰中心」、「最可憐的就是店員了，不能制止還得善後」、「現在爸媽都不會教啊，小孩一堆問題，吃完的垃圾也不願丟進垃圾桶只會丟桌上」、「現在孩子聽到沒家教好像很爽，不會感到恥辱」。

▲▼3國小生超商打電動腳放桌上　被阿伯制止反嗆「全家就是我家！」。（圖／爆廢公社）

▲疑似學生本人留言回嗆網友。（圖／爆廢公社）

不過，當事學生疑似也在社團內，不僅留言回嗆網友「會講這種話的也是屁孩，你爸爸媽媽是不是都死了，然後不敢說，然後說別人呢破狗？」還沾沾自喜地與另一名學生在文章下方「認親」，甚至留言笑說「我們2個欸！」

對此，原PO也留言奉勸，「建議您還是收斂一下！你同學已經曝光你們了，連新聞都報導了，很快學校家長都會知道的，就算那天你們的行為不佳，都已經過去了！如果你繼續回覆，只會增加自己的困擾！」掀起熱議。

▼原PO奉勸學生收斂一些。（圖／爆廢公社）

▲▼3國小生超商打電動腳放桌上　被阿伯制止反嗆「全家就是我家！」。（圖／爆廢公社）

▼疑似學生遇到同校生，還報出自己班號，叫對方來自己班上「認識一下」。（圖／爆廢公社）

▲▼3國小生超商打電動腳放桌上　被阿伯制止反嗆「全家就是我家！」。（圖／爆廢公社）

▼疑似學生看到被PO上網，還一派輕鬆地笑說「我們2個欸」。（圖／爆廢公社）

▲▼3國小生超商打電動腳放桌上　被阿伯制止反嗆「全家就是我家！」。（圖／爆廢公社）

 
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