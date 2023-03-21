旗後礮臺變講臺　小學生戶外發表練成果膽量

▲南大附小與七股區篤加國小，聯手進行烏魚及石斑魚兩次主題戶外教育，並在高雄旗後礮臺當作成果發表講臺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南大附小與七股區篤加國小，日前聯手進行烏魚及石斑魚兩次主題戶外教育，時隔三週後，兩校選擇高雄旗後礮臺當作成果發表講臺，學童直呼太緊張了，同學、家長和遊客一直盯著我們。

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台南大學教育學系教授歐陽誾表示，在南大USR「富藏漁鄉」計畫下，欣見兩校學童勇於踏出教室，在戶外向眾人發表成果。篤加國小校長方樹啟認為，將國定古蹟旗後礮臺當成報告講臺，可增強學生的自信心與榮譽感。

歷經烏魚戶外教育後，高年級教學團隊採用「大六法」教學，提升學生尋求問題解決的技能，繪製烏魚主題海報。篤加國小學生邱奕璇說，起先繪製烏魚海報毫無頭緒，經過老師逐步帶領同學使用大六法解決問題，2張大海報就呈現出來了，不過站在礮臺廣場對著眾人報告時，極大的壓力令我好緊張。

在石斑魚戶外教育後，中年級學生經「ORID焦點討論法」後，設計石斑吉祥物來宣傳國產石斑魚，教師提供台南魚頭君和日本高知縣鰹魚人當作參考範本。南大附小學生鄭梵筠說，有些組別在石斑吉祥物身上還添加生產履歷標章，透過公開發表宣傳國產石斑的優點，創意十足。

南大附小指導老師陳怡均表示，「富藏漁鄉」課程特地選在高雄進行校際成果發表，旗津除了礮臺，還有燈塔及天后宮，都是與漁鄉有重要關聯的場域，這兒是一座絕佳的戶外教室。