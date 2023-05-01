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郭台銘喊當選總統「解密高端採購公文」　薛瑞元：價格已自行公開

▲▼ 薛瑞元。（圖／記者嚴云岑攝）

▲郭台銘喊當選總統「解密高端採購公文」，薛瑞元：價格已自行公開。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

爭取2024年總統大選國民黨徵召的鴻海創辦人郭台銘在批評民進黨刁難他買BNT疫苗，更強調他當選總統後，一定要解密高端的採購公文。對此，衛福部長薛瑞元在立法院接受媒體堵訪時表示，尊重各界意見，更強調，「高端在價格方面已經自行公開了」。

今（1）日是指揮中心解編首日，立法院衛生環境委員會、內政委員會召開聯席會議審查「原住民健康法草案」，衛福部長薛瑞元亦出席參與。

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被問到近日疫苗打氣低靡，是否有提醒注意事項？薛瑞元表示，疫苗加一政策還是會繼續推動，鼓勵還沒打疫苗者盡快施打。

此外，食藥署在指揮中心終場記者會當天也預告修正「美國及加拿大牛肉及其產品進口規定」草案，將比照美國牛肉，開放全牛齡加拿大牛肉進口。有媒體詢問加拿大牛肉開放原因？以及是否須通過立院審查？薛瑞元表示，加拿大牛肉已降到風險可忽略國家，預告之後就可開放進口。

加拿大直到2015年都有典型狂牛症（BSE）案例，其發病原因為吃到受污染飼料所致，人類若吃到感染狂牛症的牛隻，可能會導致庫賈氏病，會破壞大腦及導致神經衰弱，不過近年來加拿大已無典型狂牛症案例，2021年已被世界動物衛生組織（WOAH）認定為BSE風險可忽略國家。

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