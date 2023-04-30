冤獄16年！男遭誣陷性侵謀殺14歲少女　獲賠2.3億

▲佛洛伊德（右）不是殺害少女的嫌犯，卻被定罪入獄16年。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國堪薩斯州男子佛洛伊德（Floyd Bledsoe）1999年被控性侵、謀殺14歲女孩遭判刑，儘管他並非此案嫌犯，仍遭誣陷入獄16年，直到2005年才重獲清白。他出獄後採取法律行動，近期獲賠750萬美元（約新台幣2.3億元）。

綜合美聯社、堪薩斯城星報等報導，這起命案發生於1999年，14歲女孩阿爾夫曼（Camille Arfmann）遭性侵殺害，案發後不久，真正凶手湯姆（Tom Bledsoe）認罪自首，並帶領警方找到女孩遺體，交出作案用武器。只不過，當年才23歲的佛洛伊德仍於2000年被定罪入獄。

直到2015年，DNA檢測結果顯示，受害女孩體內的精液屬於湯姆；在這之後，湯姆輕生死亡，留下遺書，再一次承認殺害阿爾夫曼，提及「我試著說出真相，但沒有人聽，有人叫我閉嘴」。同年，針對佛洛伊德的指控被撤銷，他也終於出獄。

佛洛伊德於2016年針對冤獄一事，採取法律行動提出求償，更說調查人員當年並未追捕湯姆，而是把重點放在誣陷佛洛伊德，引誘湯姆撤回供詞，隱匿佛洛伊德無罪的證據。

就在近日，委員會一致通過和解協議，堪薩斯州傑佛遜郡（Jefferson County）必須賠償750萬美元給佛洛伊德。依據這份協議，現年46歲的佛洛伊德將先獲得一筆150萬美元款項，其餘款項將於未來10年內支付。

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