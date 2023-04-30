休息站買炸雞腿堡！男客打開包裝「只有2片麵包」　店家喊：沒做錯

▲男客打開包裝紙，結果發現炸雞腿堡只有2片麵包。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

許多人開車上高速公路時，會在路上的休息站停靠、修整，順便吃點小東西。不過，大陸一名男子29日開車行經山東德州的樂陵西服務區，點了某商家的香酥雞腿堡，結果只收到2片麵包，氣得他衝回櫃台找老闆理論，消息在網路上廣泛流傳，樂陵市市場監管局也出面回應了。

綜合陸媒報導，這名顧客29日在樂陵西休息站內修整，期間到一間名為「正新」的炸物商家消費，購買了要價15元（人民幣，下同，約新台幣67元）的香酥雞腿堡，沒想到拿到手發現漢堡相當單薄，於是感覺不對勁。

男子打開紙包裝，瞬間被內容物震驚到了，手中的「香酥雞腿堡」除了2片麵包以外，什麼都沒有包，於是氣得跑回攤位理論。

▼男客點了一份招牌上的香酥雞腿堡（圖片紅圈處），打開卻只有2片麵包。（圖／翻攝微博）



對此，攤位老闆則理直氣壯回應「這就是漢堡」，強調自己沒有做錯，如果不喜歡的話就退錢。男客則傻眼地說，無論是否要退錢，發生這種情況仍舊太過離譜，不過老闆也沒打算多說話，直接從抽屜裡拿出錢，並把顧客手中的「香酥雞腿堡」回收。

除了這名男客以外，也有另外一名顧客拿著自己的漢堡跑來理論，將包裝紙打開後，裡面也只有2片麵包，傻眼的情況在網路上不斷流傳，不過店家也沒有多做回應，單純退款了事。

▼老闆理直氣壯地說自己沒做錯，如果不喜歡就退錢。（圖／翻攝微博）







由於該炸物公司相當知名，山東區的蒙姓負責人得知消息後，也立即出面回應，因為人手不足、臨時招聘了員工，會發生這種情況，是因為臨時工沒有按照工作守則操作，目前已進行懲處、不再續聘，未來不會再發生這種情況。

對此，樂陵市市場監管局也出面回應，局方高度重視，第一時間就有執法人員抵達休息站，對該炸物攤進行現場檢查，未來會加大檢查工作，避免造成消費糾紛、導致遊客心情不愉快。