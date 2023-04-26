朋友去丹丹「不點漢堡」　他見品項驚呆！全場一看反讚：很會點

▲丹丹漢堡有「速食南霸天」的稱號。（圖／記者林悅攝）

記者朱祖儀／綜合報導

「速食南霸天」丹丹漢堡是不少人去南部必吃的名店，不僅許多品項都很美味，價格實惠也是眾人推崇的重點。但一名網友透露，朋友去丹丹漢堡卻不是選擇吃漢堡，讓他看了一頭霧水。但內行人看到後都很認同，透露「我也不點！其他的更好吃」。

原PO在Dcard發文表示，近日和朋友一起去丹丹漢堡用餐，不過對方的選擇卻不是漢堡，而是2號餐的「赤肉麵線羹 +香酥米糕 +小杯冰紅茶牛奶」，另外加點五穀瘦肉粥以及豬肉可樂餅，讓他看了很震驚。

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▲朋友去丹丹卻不點漢堡。（圖／翻攝自Dcard）

文章曝光後隨即引起熱議，不少人都認同表示，「當然是去吃麵線羹啊」、「我也不點漢堡，只吃熱狗跟炸雞」、「我都點米糕」、「突然發現一件事，原來丹丹有漢堡，吃了十幾年好像從沒吃過」、「我都吃鮮酥雞肉羹」、「我看你是不懂丹丹哦」、「我都吃熱狗，超讚」、「丹丹的玉米濃湯，然後單點一份鮮酥雞丟進去，會發現新世界」、「米糕有夠好吃，玉米濃湯也是必點」、「羹滿分，外行人才點漢堡，你這門外漢」。

其中最多人大讚的是粥品，「粥超好吃的欸，拜託」、「我去丹丹都點粥欸」、「丹丹的粥很好吃，10次丹丹有9次粥、1次漢堡」、「五穀瘦肉粥滿分了」、「粥跟米糕，會點，朋友10000分」、「從小到大吃過無數次，都只吃粥，從來沒吃過漢堡」、「粥真的好吃」、「丹丹的粥超好吃！加胡椒更棒」、「五穀瘦肉粥爆好吃的，懂不懂啊」、「丹丹漢堡就是要吃粥配炸雞啊」、「粥真的是我從小到大每次經過必吃，再來是麵線羹跟無骨雞塊」。