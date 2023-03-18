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超商最新「爆餡菠蘿麵包」！一次爽吃3口味　咬下是超濃抹茶紅豆

▲▼萊爾富最新「厚菠蘿麵包」 。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富開賣「厚菠蘿麵包」3款新口味 。（圖／萊爾富提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

早餐、下午茶就吃這個！就有超商開賣「厚菠蘿麵包」新品，這次有原味、草莓及抹茶紅豆共3個口味，咬下酥厚外皮是超濃奶香，接著就能吃到滿滿的內餡，草莓蒟蒻丁、抹茶紅豆超過癮，且即日起購買還有優惠，搭配指定飲品可享組合價49元，快來嚐鮮。

萊爾富推出最新3款「厚菠蘿麵包」，首先是最經典的原味款，外皮酥厚散發濃郁奶香，咬下是柔軟Q彈的口感；草莓款內餡使用特調草莓醬，並添加Q彈蒟蒻丁，口感十分有層次；抹茶紅豆款咬下就能吃到濃厚抹茶香搭配綿密紅豆餡，甜而不膩，越吃越涮嘴。

▲▼萊爾富最新「厚菠蘿麵包」 。（圖／萊爾富提供）

▲即日起至4/4止購買「厚波蘿麵包」還有優惠，搭配指定飲品可享組合價49元。

為讓民眾省荷包嚐鮮，即日起至4/4止，只要購買厚菠蘿麵包系列新品，搭配飲品可享組合優惠價49元，會員再享Hi點5倍送。

▲▼萊爾富車輪餅、7-11咖啡三明治。（圖／業者提供）

▲7-11大杯美式搭配三明治「只要60元」。（圖／7-11提供）

7-11 OPEN POINT APP行動隨時取推出「3+3活力元氣組合餐」優惠，即日起至3/24止，可享「CITY CAFE大杯拿鐵3杯+原賞指定三明治39元系列商品任選3個優惠價200元」或「CITY CAFE大杯美式3杯+原賞指定三明治39元系列商品任選3個優惠價180元」，換算下來，喝1杯大杯美式配1份三明治只要60元。

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