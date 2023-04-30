台南永康百年大樹倒塌　壓毀學生宿舍遮雨棚、機車　

▲台南市永康區大武街2巷內發生路樹倒塌，壓到數台機車、學生出租宿舍之圍籬、大門採光罩等等，造成財產受損，幸好無人員受傷。圖／翻攝自台南大小事，下同）

記者林悅／台南報導

有網友在臉書社群PO文指出，台南永康大橋火車站後方發生路樹倒塌意外，壓毀民宅遮雨棚及機車，永康分局據報派員前往查處，發現有1棵高達10多公尺高的路樹倒塌，壓毀民宅遮雨棚及數部機車，幸好未造員傷亡，該地為國有財產局土地，將由國有財產局與有財損民眾登記處理。

台南市永康大橋車站後方，大武街1間廟宇旁一棵疑百年樹齡的老樹，30日上午10時30分左右，驚傳不明原因倒塌，大樹前方樹幹壓毀對向出租學生宿舍民宅的遮陽棚，壓到停在該巷道的機車，附近民眾嚇了一跳，所幸未發生人員傷亡情事。

台南市警永康分局指出，4月30日上午11時5分據報，永康區大武街2巷內發生路樹倒塌影響交通，警方馬上派員查處，發生地點為「榕后宮」旁一棵巨木不明原因倒塌，壓到數台機車（待屋主統計）、該學生出租宿舍之圍籬、宿舍大門採光罩等等，造成財產受損，幸好無人員受傷。

警方指出，該棵巨木之土地所有人為國有財產局，聯絡國有財產局業務承辦人到場協助處理，已聯絡配合廠商至現場鋸樹等修護相關作業，本案後續相關理賠事宜由國有財產局與有財損民眾登記處理，現場已無影響車輛通行。