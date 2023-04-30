　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南永康百年大樹倒塌　壓毀學生宿舍遮雨棚、機車　

▲台南市永康區大武街2巷內發生路樹倒塌，壓到數台機車、學生出租宿舍之圍籬、大門採光罩等等，造成財產受損，幸好無人員受傷。圖／翻攝自台南大小事，下同）

▲台南市永康區大武街2巷內發生路樹倒塌，壓到數台機車、學生出租宿舍之圍籬、大門採光罩等等，造成財產受損，幸好無人員受傷。圖／翻攝自台南大小事，下同）

記者林悅／台南報導

有網友在臉書社群PO文指出，台南永康大橋火車站後方發生路樹倒塌意外，壓毀民宅遮雨棚及機車，永康分局據報派員前往查處，發現有1棵高達10多公尺高的路樹倒塌，壓毀民宅遮雨棚及數部機車，幸好未造員傷亡，該地為國有財產局土地，將由國有財產局與有財損民眾登記處理。

▲台南市永康區大武街2巷內發生路樹倒塌，壓到數台機車、學生出租宿舍之圍籬、大門採光罩等等，造成財產受損，幸好無人員受傷。圖／翻攝自台南大小事，下同）

台南市永康大橋車站後方，大武街1間廟宇旁一棵疑百年樹齡的老樹，30日上午10時30分左右，驚傳不明原因倒塌，大樹前方樹幹壓毀對向出租學生宿舍民宅的遮陽棚，壓到停在該巷道的機車，附近民眾嚇了一跳，所幸未發生人員傷亡情事。

▲台南市永康區大武街2巷內發生路樹倒塌，壓到數台機車、學生出租宿舍之圍籬、大門採光罩等等，造成財產受損，幸好無人員受傷。圖／翻攝自台南大小事，下同）

台南市警永康分局指出，4月30日上午11時5分據報，永康區大武街2巷內發生路樹倒塌影響交通，警方馬上派員查處，發生地點為「榕后宮」旁一棵巨木不明原因倒塌，壓到數台機車（待屋主統計）、該學生出租宿舍之圍籬、宿舍大門採光罩等等，造成財產受損，幸好無人員受傷。

▲台南市永康區大武街2巷內發生路樹倒塌，壓到數台機車、學生出租宿舍之圍籬、大門採光罩等等，造成財產受損，幸好無人員受傷。圖／翻攝自台南大小事，下同）

警方指出，該棵巨木之土地所有人為國有財產局，聯絡國有財產局業務承辦人到場協助處理，已聯絡配合廠商至現場鋸樹等修護相關作業，本案後續相關理賠事宜由國有財產局與有財損民眾登記處理，現場已無影響車輛通行。

▲台南市永康區大武街2巷內發生路樹倒塌，壓到數台機車、學生出租宿舍之圍籬、大門採光罩等等，造成財產受損，幸好無人員受傷。圖／翻攝自台南大小事，下同）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
渣男1人飾2角！誆少女拍自慰影片　下場慘曝
獨／黨內曝「索不分區第二未果」才退黨　谷阿莫回應了
搭台鐵隔壁乘客狂聊　她忍1hr受不了「做1事」！結局被讚爆
黑男「街邊配對」遭疑作假！　本人無奈發聲
機場電梯故障「門突然開了」　女踏出去瞬間墜落亡
快訊／8人攀鹿林山　6旬男突昏迷命危
韓「國民MC」訪AV女優遭抵制！　觀眾灌爆：拒看A片大叔

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

渣男1人飾2角！誆少女拍自慰影片「舒緩情緒」　判刑3年8月

快訊／8人登山隊攀鹿林山　6旬男突昏迷命危！人力揹下山送醫

台南永康百年大樹倒塌　壓毀學生宿舍遮雨棚、機車　

關閉近13年！玉山觀高山屋加速新建　空勤總隊吊掛材料機具

兒毒駕蛋車「台61線自撞」2死！保險公司拒賠　父母要賠蛋商395萬

內湖槍擊案11共犯+證人「無幫派註記」　各司其職分工揭密

徒手擋下滑行遊覽車！澎湖大力神者身分曝...笑稱神明默默保佑

三重半裸刺青男跪馬路中吸膠　超危險！警一把搶走帶回管束

獨／特斯拉駕駛出面了！遭控硬插還下車狂吼　他還原動怒真相

八里槍擊案影片曝！黑衣男連走邊拉槍機　後方家長帶小孩過馬路

遇企鵝妹用流利英文對答！　超狂女童8歲完登14座百岳

《車貞淑》嚴正化當面喊喪夫　金炳哲傻眼噴酒...笑死了XD

納豆曝「未求婚原因」：我有資格嗎　依依心疼淚崩「你從不是我的負擔」

楊丞琳被點「李榮浩夯曲」：Sorry～　遭酸「不是可愛教主了」高EQ回應

民眾買「A肝莓果」氣喊告！好市多退款：就醫可留單據

高叉黑絲妹站車頂舞台討債　鋼管舞配哭調仔！路人傻眼

被客戶電話轟炸、爸在外借錢　業務下班後崩潰：生活那麼難？

當舖槍擊主嫌「鯨魚」抵台　黃國昌發文揭凶殘黑歷史

朕武執行長被搜喊冤「沒去澎湖」　負責人鞠躬道歉：我也是受害者

再混啊！4人躺沙發偷懶　老闆一上樓集體彈起裝乖

渣男1人飾2角！誆少女拍自慰影片「舒緩情緒」　判刑3年8月

快訊／8人登山隊攀鹿林山　6旬男突昏迷命危！人力揹下山送醫

台南永康百年大樹倒塌　壓毀學生宿舍遮雨棚、機車　

關閉近13年！玉山觀高山屋加速新建　空勤總隊吊掛材料機具

兒毒駕蛋車「台61線自撞」2死！保險公司拒賠　父母要賠蛋商395萬

內湖槍擊案11共犯+證人「無幫派註記」　各司其職分工揭密

徒手擋下滑行遊覽車！澎湖大力神者身分曝...笑稱神明默默保佑

三重半裸刺青男跪馬路中吸膠　超危險！警一把搶走帶回管束

獨／特斯拉駕駛出面了！遭控硬插還下車狂吼　他還原動怒真相

八里槍擊案影片曝！黑衣男連走邊拉槍機　後方家長帶小孩過馬路

陳俊秀、陳佳樂開轟　樂天二軍賽14比5大勝統一

隨口唸「怎麼一直掉毛？」白柴滿臉委屈　溝通師一句話讓媽笑翻

邵庭被指「用妥瑞症賣慘」：很可惡！　她澄清2事實氣哭

獨／黨內曝「索不分區第二未果」才退黨　谷阿莫氣炸回應了

吳念庭雙安3打點白搭　西武延長賽6比7不敵樂天

璉紅盃幼兒足球賽　南投全縣25校49隊小朋友比拚足下功夫

上季PLG職籃亞軍攻城獅　確定提前出局無緣季後賽

空降打擊率排行榜首位　邱丹：還有更重要工作

陳威全返鄉開唱「黃美珍、方泂鑌都上台」！　「他」消失歌壇N年也來了

統測落幕！手機違規180件最多　明上午9時公布答案

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

社會熱門新聞

新詐騙手法警也沒看過　苦主報案才知多人受害

企業老闆遭詐　「喂」一聲2100萬元沒了

韓女陳屍飯店！行李箱被運回韓　男友哥帶來台送鑑識

高雄特斯拉硬插被叭　駕駛惱羞下車怒吼：不會讓啊

特斯拉掉天坑沒人理　車主：已被拋棄

獨／遭控硬插還下車狂吼　特斯拉駕駛出面了

超警車被攔下！駕駛愣問：沒違法吧

為討債！百公斤女暴怒一坐「壓死她」

即／抓內湖製作人當街遭掃射15槍　警逮11名犯嫌

又是「最猛凶宅」！29歲女墜隔壁工地死亡

快訊／新北八里傳槍響！「碰碰兩聲」1人腿部中彈

韓國情侶來台旅遊女友陳屍相驗傷勢曝

聯華大火重傷者搶救5天康復出院

韓國情侶高雄命案　「1關鍵」不尋常

更多熱門

相關新聞

南消強化校外學生宿舍安全

南消強化校外學生宿舍安全

台南永康區大灣路4月25日清晨7時多，一起學生宿舍疑似縱火火警案，消防人員將18人緊急從火場疏散無人傷亡，但為防範類似火災發生，市府秘書長方進呈，邀集教育局、體育局、警察局、工務局及消防局召開會議，針對台南市學生住宿安全進行加強措施。

台南出租宿舍火警　房客縱火被逮

台南出租宿舍火警　房客縱火被逮

南消五大隊宿舍火警消防宣導

南消五大隊宿舍火警消防宣導

朋友上床前「少做1事」！她崩潰：暗示也沒用

朋友上床前「少做1事」！她崩潰：暗示也沒用

即／北市舊莊街路樹倒塌砸2車　女駕駛脫困

即／北市舊莊街路樹倒塌砸2車　女駕駛脫困

關鍵字：

永康大樹倒塌壓毀宿舍遮雨棚機車　

讀者迴響

熱門新聞

甜不辣店內用喝到飽！女大生清空整桶挨罵

自備環保杯「飲料只裝8成」　老闆1句話戰翻

企鵝妹直播泡溫泉！「大尺度畫面」2萬人搶看

蕾菈懷孕6月羞認「昨天才行房」！

婚禮上新嫁娘才進場　新郎潰堤狂噴淚

參加完鄰居喪禮「他竟慘死家中」　同桌5人全送醫

邱瓈寬兒子成183CM鮮肉！　「加入台饒廠牌」21歲現況曝

爽男擁6妻　「訂製6m大床」每天睡一起

新詐騙手法警也沒看過　苦主報案才知多人受害

企業老闆遭詐　「喂」一聲2100萬元沒了

劉雨柔爆雙面女星真實身分「沒消音」

拍片偷賣場飲料被檢舉　短髮妹：大不了坐牢

歐陽娜娜緊身私服曝「真實身材」！

忘記拿東西！人妻下車遭丈夫倒車撞死

快訊／國道成「大型停車場」　紫爆路段曝

更多

最夯影音

更多
遇企鵝妹用流利英文對答！　超狂女童8歲完登14座百岳

遇企鵝妹用流利英文對答！　超狂女童8歲完登14座百岳
《車貞淑》嚴正化當面喊喪夫　金炳哲傻眼噴酒...笑死了XD

《車貞淑》嚴正化當面喊喪夫　金炳哲傻眼噴酒...笑死了XD

納豆曝「未求婚原因」：我有資格嗎　依依心疼淚崩「你從不是我的負擔」

納豆曝「未求婚原因」：我有資格嗎　依依心疼淚崩「你從不是我的負擔」

楊丞琳被點「李榮浩夯曲」：Sorry～　遭酸「不是可愛教主了」高EQ回應

楊丞琳被點「李榮浩夯曲」：Sorry～　遭酸「不是可愛教主了」高EQ回應

民眾買「A肝莓果」氣喊告！好市多退款：就醫可留單據

民眾買「A肝莓果」氣喊告！好市多退款：就醫可留單據

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面