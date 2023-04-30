影／《航拍中國》台灣篇首播　我軍剪影片反擊：中共只看表面節目膚淺

▲針對中共認知作戰拍攝《航拍中國》台灣篇，我軍政戰局心戰大隊也剪輯影片反擊。（圖／青年日報IG）

記者陶本和／台北報導

中共《航拍中國》第四季的節目在29日晚間首播，以空中俯瞰視角，講述寶島台灣的錦繡山河；而我軍處在認知作戰第一線的政戰局，則由心戰大隊快手剪輯，以中國社群媒體「短影音」的常用手法來回擊這支統戰影片。根據內容，我軍強調台灣美麗的一切，全是中華民國自由民主的成果，批評中共只看表面、不顧內涵，使拍攝出來的節目變得膚淺。

中共《航拍中國》第四季節目29日晚間播出，內容是關於台灣的介紹，裡面列舉了中央山脈、阿里山日月潭等地理風景，以及王船祭、媽祖出巡等人文風俗。

對此，我軍身為認知作戰第一線的政戰局，30日由心戰大隊快手剪輯，並用中國大陸社群媒體「短影音」的呈現手法來呈現，意在回擊這支統戰影片。根據青年日報IG釋出的影片，內容回應中共，強調他們不懂也不願意承認，台灣所有美麗一切，全是中華民國自由民主的成果。

政戰局影片指出，我們有著自由的空氣，有對任何事情自由選擇的權利，才能創造出這些美麗風景。內容也批評，中共始終只看表面，不顧內涵的心態讓幕後人員很辛苦，拍攝出來的節目變得膚淺，十分可惜。

政戰局影片指出，追求自由、擁抱民主，才能真正體會這些美好。最後還提醒對岸，這一集的名稱，不應該縮寫，應該要改成《航拍中華民國》才對。