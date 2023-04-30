愛情學分全攻略　聯大助理教授帶學生參訪中壢美滿中心

▲愛情學分全攻略，聯大師生參訪美滿中心。（圖／中壢美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

不少年輕學子認為，上大學除了學業，還有愛情、社團、打工也是大學的「四大必修學分」。其中，隨著年輕人「愛情觀」多變，愛情學分已成校園人生課程。國立聯合大學助理教授兼保健組長高淑芳，利用假日帶領學生走訪成立38年的桃園市中壢區美滿服務中心，希望該中心寶貴的實務經驗，給年輕大學生在擇偶的見解與建議。

擔任家扶中心社工、主任，生命線總幹事及技術學院輔導中心講師的桃園市中壢區美滿服務中心徐乃義，以及總幹事陳建霖都告訴國立聯合大學的男女同學，在監獄少輔所接觸青少年多年，發現不少青少年來自單親或是家庭不美滿的家庭，這也是民國74年成立美滿中心的主因，希望大家婚前理性選對象組成家庭。

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國立聯合大學的男女同學提出的問題多元，包括得知參加者最大民國3年，最小民國90年，同學立即發問「我現在可以參加嘛？」，同學也關心撮合成功率多少？還問需要婚姻介紹的人都是條件較差的人嗎？例如身高、收入不夠？當他們得知不少參加者是年收六、七百萬的科技業管理階層、醫師、律師、法界人士，尤其看到參加者是八年級，身高184的國立醫院醫師，簡直不敢置信！

同學也關心棉花糖女孩或是體型較大隻的男孩，成功率及匹配成功率的對象的條件大約多少？當得知美滿中心最近有3名80公斤以上的女孩找到幸福，大家也覺得太神奇。當然，同學也問到大學畢業存款要多少才有人要等等。

徐乃義說，婚姻也可以是愛情的具體果實，但也有人抱怨「婚姻是愛情的墳墓」，常有人抱怨另一半，婚前婚後態度差好多，因此婚前的選擇很重要，有的只是適婚年紀到了，覺得該結婚而不是「適合」結婚，之後又沒有用心維繫經營，關係卡在一個僵化的狀態，婚姻當然不順。大學生如果擔心戀愛就陷入愛情旋風中，失了課業深陷泥淖，心態上當然該理性調整。

高淑芳助理教授認為，學生透過實務經驗的見證，以及專業用語或是手勢、談話等方式「交流、互相交流」，來交換彼此的想法，希望同學有更豐碩的收穫，感謝美滿服務中心讓同學上了寶貴的一課。