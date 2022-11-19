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中央被罵獨裁專制　徐定禎：執政黨糟糕的話「還有這場選舉嗎？」

▲▼徐定禎 民進黨「護國群山顧台灣，桃竹竹苗拚未來」共同政見發表記者會。（圖／記者屠惠剛攝） 

▲民進黨苗栗縣長候選人徐定禎。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎日前赴聯合大學學生會座談時失言，教訓底下的學生「一直罵自己的執政黨是怎樣？你到中國住住看啊！」事後，徐定禎18日於苗栗縣長選舉第一場公辦政見發表會時再次表示，「如果真的執政黨這麼糟糕的話，還有今天的這場選舉嗎？還有今天的辯論會、政見說明會嗎？」再次引起網友討論。

徐定禎開場時先對聯合大學的學生致歉，坦言當日情緒稍微激動了一點，但從另一方面來看，也是表現了他的「真」。

徐定禎認為，高端疫苗、防疫成績都被汙名化，因此他才會激動，因為台灣的防疫成績有目共睹，是世界的前段班、世界的模範生，他打了3劑高端都沒有確診。

徐定禎表示，有些人又要說中央獨裁專制，又要說1450，但網路世界本來就是公開的，「如果真的執政黨這麼糟糕的話，還有今天的這場選舉嗎？還有今天的辯論會、政見說明會嗎？所以我是覺得一手指著中央罵，一手又要跟中央要經費要資源，這不是人格分裂嗎？我覺得非常不可取，苗栗現在最需要中央的幫忙」。

該段內容經分享至PTT後，網友看完紛紛留言，「剛道歉完馬上又自爆」、「如果沒有民進黨，你今天連選舉都沒有」、「讓你能投票，你要謝主隆恩，懂嗎」、「民主是看有選舉而已嗎」。

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