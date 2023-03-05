剛聯誼完就狂call！180科技型男關心過頭　大提琴女師嚇到封鎖

▲組成幸福美滿的家庭是許多父母心願(右為美滿中心徐秀每老師)。（圖／中壢美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

專業、外在俱優，卻因為過於執著，開口閉口專業術語，就算年收入超過600萬的醫學博士，也會讓異性受不了！桃園市中壢區美滿服務中心資深社工建議這些高所得所謂「社會上流」的求偶者，不要築高牆，要學會傾聽，放下身段，婚姻之路就會「芝麻開門」！

一名在美國擔任心臟科的博士主治醫師，日前在媽媽陪同下，由新北市找到桃園市中壢區美滿服務中心，表示他回台Long stay兩個月，希望找政治傾向偏綠，有「國際觀」對象，除了親友師長介紹，也花了幾10萬元參加台北婚友社，其中一家號稱「醫師」聯誼，卻介紹三個醫院行政及櫃台小姐，認為和醫師有極大差異。

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而其他婚友社或親友介紹的女生，他認為有些女生根本上不了檯面，更少有國際觀，甚至以他醫學判斷，不少女生可能有身心問題！後來聽到大學老師建議，抱著「一線希望」念想，到中壢區美滿中心報名「個別一對一」。

又，一名國外碩士、身高180公分以上科技新貴，外形如韓國歐巴、女生夢幻型對象，美滿服務中心安排了一位留學英國的大提琴女老師與他「個別一對一」，兩人相談甚歡，女老師也認為科技男蠻吸引人，聊了三個小時，女老師開車回家途中，收到男生關心問候女老師是否平安到家，女老師因為開車沒有回應，回到家總共收了17封中文或英文Line，還有六通未接電話，女老師以為碰到「恐怖情人」，立馬封鎖。

還有，連鎖商店小開，面對喜歡的女生竟然說不上話。一名年輕牙醫師找對象卻要求女生牙齒健美，也患了「用醫師專業談感情」的謬誤；一名大學助理教授要求女生胸部雄偉；而在台積電高級工程師承認自己相親100次，仍然找不到匹配對象，希望美滿服務中心幫他早日圓夢！

中壢區美滿服務中心資深社工表示，未婚者不要築高牆，要學會傾聽，放下身段，婚姻之路就會「芝麻開門」！