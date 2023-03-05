　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

剛聯誼完就狂call！180科技型男關心過頭　大提琴女師嚇到封鎖

▲愛情雷達不及時開啟，三高男婚姻路也觸礁

▲組成幸福美滿的家庭是許多父母心願(右為美滿中心徐秀每老師)。（圖／中壢美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

專業、外在俱優，卻因為過於執著，開口閉口專業術語，就算年收入超過600萬的醫學博士，也會讓異性受不了！桃園市中壢區美滿服務中心資深社工建議這些高所得所謂「社會上流」的求偶者，不要築高牆，要學會傾聽，放下身段，婚姻之路就會「芝麻開門」！

一名在美國擔任心臟科的博士主治醫師，日前在媽媽陪同下，由新北市找到桃園市中壢區美滿服務中心，表示他回台Long stay兩個月，希望找政治傾向偏綠，有「國際觀」對象，除了親友師長介紹，也花了幾10萬元參加台北婚友社，其中一家號稱「醫師」聯誼，卻介紹三個醫院行政及櫃台小姐，認為和醫師有極大差異。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而其他婚友社或親友介紹的女生，他認為有些女生根本上不了檯面，更少有國際觀，甚至以他醫學判斷，不少女生可能有身心問題！後來聽到大學老師建議，抱著「一線希望」念想，到中壢區美滿中心報名「個別一對一」。

又，一名國外碩士、身高180公分以上科技新貴，外形如韓國歐巴、女生夢幻型對象，美滿服務中心安排了一位留學英國的大提琴女老師與他「個別一對一」，兩人相談甚歡，女老師也認為科技男蠻吸引人，聊了三個小時，女老師開車回家途中，收到男生關心問候女老師是否平安到家，女老師因為開車沒有回應，回到家總共收了17封中文或英文Line，還有六通未接電話，女老師以為碰到「恐怖情人」，立馬封鎖。

還有，連鎖商店小開，面對喜歡的女生竟然說不上話。一名年輕牙醫師找對象卻要求女生牙齒健美，也患了「用醫師專業談感情」的謬誤；一名大學助理教授要求女生胸部雄偉；而在台積電高級工程師承認自己相親100次，仍然找不到匹配對象，希望美滿服務中心幫他早日圓夢！

中壢區美滿服務中心資深社工表示，未婚者不要築高牆，要學會傾聽，放下身段，婚姻之路就會「芝麻開門」！

ET快訊
快訊／嚴重大回堵！　全因這位政壇大咖父親去世
快訊／墾丁出意外！男踩空墜落　頭部重創命危
全球最佳護照「這國」意外奪冠！　台灣跌至第72名
一出生就13歲！　小男嬰「2011年被冷凍」成功喚醒
韓邪教主極樂選妃！受害台女踢爆SOP　嫩妹上貢私密照遭侵犯
獨／缺蛋！　夜市名店宣布：蚵仔煎不加蛋

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

王淨演3部破億國片！劇迷見「1巧合」笑虧：第4部可以準備了

疫苗+1明開跑！最高爽領500元　「誰能打、截止時間」QA一次看

台南山上花園水道博物館櫻花接力綻放 館方呼籲賞花當即時

剛聯誼完就狂call！180科技型男關心過頭　大提琴女師嚇到封鎖

張博雅丈夫紀展南病逝！享壽87歲　行醫逾40年熱愛旅遊寫作

她買皮蛋被偷掉包　怒控老闆娘「大小混蛋」！網看傻：蔥油餅翻版？

獨／缺蛋害的！遼寧夜市老店勝利號宣布：蚵仔煎不加蛋

2023台南古都國際半程馬拉松　肯亞選手奪冠

2023台南古都馬2萬人熱血開跑　跑者沿途享受台南風景美食

跑馬拉松「驚見超狂陷阱點」　他卡20分鐘！台南Josh：差點守不住

2童過馬路「遭車流逼退」　熱心騎士見狀幫擋車護送

趙小僑愛女「典典寶寶」陪哥哥上學　劉子銓爆料妹妹「出門就有偶包！」

洪詩、李運慶登記結婚了！　「親手做木頭婚戒」出意外

林柏宏想出金句：真的不敢相信！　《火神》就在講…被虧本色出演XD

正妹超靈活穿梭遊樂設施 快速通關28秒後竟失利

29歲啃老族伸手要錢買毒　母親看不下去...帶警搜證

來台當看護10天落跑站壁 警機車狂鑽小巷90秒逮人

歐告突破障礙奔上樓找汪姐 12歲貴賓快被煩死：你又來

駕駛洗完車...暴衝直撞前車　下秒巴庫撞後車！苦主傻眼

上到一半...小橘貓站起來狂抖！　「用生命嗯嗯」網：這樣好出力

王淨演3部破億國片！劇迷見「1巧合」笑虧：第4部可以準備了

疫苗+1明開跑！最高爽領500元　「誰能打、截止時間」QA一次看

台南山上花園水道博物館櫻花接力綻放 館方呼籲賞花當即時

剛聯誼完就狂call！180科技型男關心過頭　大提琴女師嚇到封鎖

張博雅丈夫紀展南病逝！享壽87歲　行醫逾40年熱愛旅遊寫作

她買皮蛋被偷掉包　怒控老闆娘「大小混蛋」！網看傻：蔥油餅翻版？

獨／缺蛋害的！遼寧夜市老店勝利號宣布：蚵仔煎不加蛋

2023台南古都國際半程馬拉松　肯亞選手奪冠

2023台南古都馬2萬人熱血開跑　跑者沿途享受台南風景美食

跑馬拉松「驚見超狂陷阱點」　他卡20分鐘！台南Josh：差點守不住

快訊／魔獸下半季續當優質「全勤生」　力抗主場9連勝無敵特攻

握手「被抓流血、衣服也扯破」！草蜢曝台灣歌迷最特別：好像很多個女朋友

淡水塞爆原因曝！議員父親告別式申請1線道　藍綠白大咖均到場

日月潭雲品溫泉酒店重新裝修「即起停業至3／17」　全館完工時間曝

台南做工行善團第203戶完工　南化火災戶修復家園

王淨演3部破億國片！劇迷見「1巧合」笑虧：第4部可以準備了

曖昧≠戀愛的三大星座男！TOP 1對周遭人都一樣好，讓人分不清是朋友還愛人

拚手速！台北捷運宅便宜撿　2戶要拍賣

丘總讚洲際好漂亮　林哲瑄回味大聯盟場地

快訊／墾丁青蛙石海濱步道傳意外！1男踩空墜2m深　頭部重創命危

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

生活熱門新聞

歌仔戲大師陳美雲過世　享壽72歲

夫妻性慾太強創約砲群　人妻只有這禁忌

北部會員很需要！好市多上架「GTX男鞋」

今晨6.7℃！　下波「上看寒流」轉雨大變天

清心為何不會倒？內行曝一飲品打趴全台

好市多「超雷1物」！苦主怒：家人吃了拉肚子

南部玩2天　他逛夜市嘆「國旅只能窮遊？」

路上見郵政醫院傻眼　內行人解答

10度範圍擴大！17縣市亮低溫燈號

今晨「極低溫」9.6℃　晚起迅速翻轉「未來一周」天氣曝

死後被換上熟悉運動服　家屬痛哭

妻拒行房「丟6000嗆去買春」！老公奔出門神展開

哪家美式炸雞最頂？鄉民狂爆1神店：它屌打胖老爹

張博雅丈夫紀展南病逝　享壽87歲

更多熱門

相關新聞

桃園景福宮未婚聯誼　單日8對配對成功

桃園景福宮未婚聯誼　單日8對配對成功

昨天是農曆中秋節，也是神界的月老神君聖誕日，更是未婚男女求姻緣的吉日。桃園區大廟景福宮特地舉辦「桃園大廟遇到愛．月老牽線四良緣」未婚聯誼活動，共有90對男女報名，經一日聯誼配對成功有8對。主委簡征潭開心頒發「配對成功獎」，並表示如參加今天聯誼活動後結婚，該宮將致贈厚禮祝賀。

會想追求女性政治人物？這些未婚男狂搖頭

會想追求女性政治人物？這些未婚男狂搖頭

未婚聯誼找到另一半　遠距婚姻逾9成幸福

未婚聯誼找到另一半　遠距婚姻逾9成幸福

新北未婚聯誼　配對率26.67%

新北未婚聯誼　配對率26.67%

鬼月諸事不宜？中壢6對男女中元節相親

鬼月諸事不宜？中壢6對男女中元節相親

關鍵字：

中壢美滿中心未婚聯誼

讀者迴響

熱門新聞

歌仔戲大師陳美雲過世　享壽72歲

夫妻性慾太強創約砲群　人妻只有這禁忌

謝金燕哭了吐秘密「我不是豬哥亮親生的」

一半賓客沒來　新人砸82萬宴客毀了

北部會員很需要！好市多上架「GTX男鞋」

今晨6.7℃！　下波「上看寒流」轉雨大變天

韓邪教主打屁股喊「高潮50次」錄音檔曝光！

蔥油餅闆娘沒有刻意搓鈔　沈政男2點分析

清心為何不會倒？內行曝一飲品打趴全台

好市多「超雷1物」！苦主怒：家人吃了拉肚子

快拿身分證！「6區居民」玩樂園500元

應采靈轟準媳婦「像狗一樣」

凱迪拉克「衝超商」死者身分曝光

法拍屋「裡面躺著植物人」！爸慘遭3子女遺棄

你脾氣好嗎？選一把傘測出易怒度

更多

最夯影音

更多
2童過馬路「遭車流逼退」　熱心騎士見狀幫擋車護送

2童過馬路「遭車流逼退」　熱心騎士見狀幫擋車護送
趙小僑愛女「典典寶寶」陪哥哥上學　劉子銓爆料妹妹「出門就有偶包！」

趙小僑愛女「典典寶寶」陪哥哥上學　劉子銓爆料妹妹「出門就有偶包！」

洪詩、李運慶登記結婚了！　「親手做木頭婚戒」出意外

洪詩、李運慶登記結婚了！　「親手做木頭婚戒」出意外

林柏宏想出金句：真的不敢相信！　《火神》就在講…被虧本色出演XD

林柏宏想出金句：真的不敢相信！　《火神》就在講…被虧本色出演XD

正妹超靈活穿梭遊樂設施 快速通關28秒後竟失利

正妹超靈活穿梭遊樂設施 快速通關28秒後竟失利

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面