南警啟動「取締路口不停讓行人專案」　維護安全用路環境

▲台南市警局自5月1日起，配合內政部警政署辦理「全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案勤務」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為有效防制路口及行人交通事故，培養用路人遵守「路權」與「禮讓行人」觀念，台南市警局自5月1日起，配合內政部警政署辦理「全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案勤務」。

將針對用路人「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」、「道路障礙」等違規態樣加強執法，以達「以人為本」的安全用路環境。

台南市交通警察大隊長周冠輝呼籲，行車遇有「閃光紅燈」號誌、「停車再開」標誌或「停」標字時，務必先停車，注意有無左右來車後再開，並遵守支線道車讓幹線道車先行及禮讓行人之交通規則，只要落實遵守交通規則，就可以保障交通安全與交通秩序，平安完成交通行旅；此外，人行道（含騎樓）違規停車及擺放各種道路障礙，將嚴重影響行人通行的權利，且可能造成行車路口視距不足的問題，進而導致事故發生，請市民朋友發揮公德心，將車輛停放於合法處所，並維持人行道通暢。

台南市警局長廖宗山表示，希望市警局在針對路口及行人交通事故成因策略性的執法環境下，能夠使本市用路人養成相互守法的習慣，並降低交通事故的發生，將台南市營造成為一個友善安全的交通環境。