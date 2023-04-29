撞球館藏百家樂職業賭場　南警破獲查扣籌碼262萬

▲台南市警五分局28日深夜11時許，查獲隱藏在撞球館內的百家樂職業賭場，帶回賭場工作人員及客人6人到案，全案依賭博罪嫌及社會秩序維護法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局28日深夜11時許，查獲隱藏在撞球館內的百家樂職業賭場，當場查扣面額262萬餘元籌碼、賭資2萬8千餘元現金及撲克牌等證物，帶回賭場工作人員及客人6人到案，全案依賭博罪嫌及社會秩序維護法送辦。





台南市警五分局執行清源2.0專案時接獲情資，北區金華路撞球館以合法掩護非法，實際經營百家樂職業賭場，經專案小組長期埋伏蒐證，掌握該賭場經營模式，28日深夜11時許見時機成熟，持地方法院核准之搜索票，集結偵查隊、立人派出所等優勢警力前往攻堅，從「暗門」進入後當場查獲百家樂職業賭場，將29歲洪姓負責人、3名荷官（24-29歲）、櫃台人員及賭客共6名帶回調查，並查扣面額262萬餘元籌碼、賭資2萬8千餘元現金、撲克牌賭具及帳冊等營賭之相關證物，全案將負責人、荷官、櫃台人員依賭博罪嫌送辦，賭客依社會秩序維護法裁罰新台幣6000元。

市警五分局長陳宇桓表示，對於合法營業場所掩護非法經營職業賭場，本分局將列為重要掃蕩目標，運用科技偵查手段清查，透過持續深入轄區查訪，鎖定轄區內潛藏的「治安危害源」，斬斷犯罪根源，以期淨化社會治安。