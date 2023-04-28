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22歲越女接客被抄！恩客急穿褲畫面曝　泰妹嚇傻快閃來不及了

▲台南市警二分局在中西區金華路某大廈之出租套房查獲一樓一鳳之色情性交易，查獲阮姓女子與曹姓男子及另名逾期停留之買姓女子，依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警二分局在中西區金華路某大廈之出租套房查獲一樓一鳳之色情性交易，查獲阮姓女子與曹姓男子及另名逾期停留之買姓女子，依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局獲報在中西區金華路某大廈之出租套房疑有一樓一鳳之色情性交易，員警27日下午聲持搜索票前往查緝，當場在大樓之套房內查獲40歲曹姓男子與1名已逾期停留之22歲阮姓越南女子從事全套性交易，起獲保險套55個、潤滑液1瓶及交易之現金3500元等證物，及另名逾期停留買姓女子，偵訊後依法送辦。

市警二分局近日獲報中西區金華路一處大樓出租套房，時有穿著火辣之外籍女子頻繁出入疑有色情交易。案經警方多日探訪，於27日下午2時由二分局行政組、偵查隊及派出所員警共同前往查察取締，在8樓某間套房發現40歲之曹姓男子甫跟22歲越南籍阮姓女子從事性交易結束，於開門欲離開之際為員警出示搜索票當場攔下，除發現有性交易行為，當場查扣保險套55個及潤滑劑1瓶及現金3500元，同時查出阮女為逾期停留（2022年12月來台觀光）。

▲台南市警二分局在中西區金華路某大廈之出租套房查獲一樓一鳳之色情性交易，查獲阮姓女子與曹姓男子及另名逾期停留之買姓女子，依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

後續樓下埋伏之員警也發現攔下1名泰國籍買姓女子，發現也已逾期停留多年（2019年5月來台觀光）。經調查阮姓女子是以網路社群廣告，再透過LINE軟體私訊來攬客，每次以50分鐘收取新台幣3500元之代價從事性交易，來台南從事不法行為4天即為員警查獲。全案調查後將曹男、阮女兩人涉嫌性交易部分依社會秩序維護法裁罰（各裁罰3000元）；另阮、買兩女逾期停留違反入出國及移民法部分，解送移民署台南市專勤隊收容。

二分局表示，在台逾期停留外來人口日益增多，且部分有從事性交易等不法行為，都會影響社會安定，也將透由各項勤務作為，加強掃蕩不法，以維護社會良善秩序；同時也呼籲民眾對居住環境周遭如有可疑人事物情況，都可立即向警察機關通報或撥打110報案，一同來守護環境之安全。

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