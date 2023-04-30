手機狂跳出「驚嘆號機器人」詭異通知！內行喊不要點　曝超慘下場

▲好友不敢點開，擔心會中毒。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

隨著網路科技發展，詐騙手法與型態也不斷翻新，就有網友好奇問，朋友的手機常常跳出一則通知，點選之後可以修復，好友擔心是否是中毒不敢點擊，因此求助網友，「這個訊息能點開嗎？」對此，網友狂搖頭，並分享解決辦法。

有網友在PTT發文「這個訊息能點開嗎？」好友的手機最近常常會跳出一則通知，有個驚嘆號的標誌，要求使用者「點擊修復」，但不知道是否為真，因此不敢點，擔心點了會中毒，原PO上網查詢，卻找不到相關訊息，「有高手可以幫忙解答為什麼有這種訊息嗎？謝謝」。

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▲手機跳出奇怪的通知。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友表示提醒不要亂點，「會發出這種通知的，直接砍掉就好了」、「最近用google檢索一些優惠資訊，常常會出現非機械人的認證要求，看起來就像釣魚網站」、「總之一定是騙人的」、「感覺是手機瀏覽器被綁架垃圾廣告了」。還有網友指出，「垃圾網站點到允許通知就會這樣吧」。

底下有網友分享解決辦法，「如果是網頁瀏覽器，就清除資料打掉重練吧」、「對那個通知長按，可以知道是哪個APP發出的，進去重設通知的權限」、「裝到垃圾APP，或瀏覽器的垃圾通知」。

▲交通罰單詐騙簡訊。（圖／公路總局新竹區監理所）

此外，也有不少網友推測，這些廣告及訊息，可能是詐騙集團想誘騙使用者，點擊之後下載惡意程式，直接駭入手機，又或者是引導使用者到仿造的網站，騙取更多個資，需多加注意。

近來不少民眾也收到簡訊通知，要求補繳去年（111年）汽燃費，並附上網址「https://mvdis-gov.vip/twjls1」，經查證該簡訊所載網址不是「gov.tw」結尾，不屬於政府機關網址，是假訊息，民眾若有收到這類詐騙簡訊，請不要點選，以免荷包失血。