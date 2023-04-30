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暗諷徐巧芯缺席東環段活動？　蔣萬安：很高興陳建仁來視察

▲▼蔣萬安母親節前夕致贈康乃馨。（圖／記者黃國霖攝）

▲蔣萬安母親節前夕致贈康乃馨。（圖／記者黃國霖攝，下同）

記者袁茵／台北報導

行政院長陳建仁28日視察捷運東環段，台北市長蔣萬安以及多名松山信義、南港內湖區的台北市議員都出席，但國民黨信義、南松山區立委提名人徐巧芯提及，自己聽聞陳建仁要去，所以主動拒絕出席，引發藍綠批評。對此，蔣萬安30日並未正面提及徐巧芯，但別有深意地說「很高興陳建仁來視察」。

蔣萬安30日上午到木新市場周邊發放母親節康乃馨，會前接受媒體訪問。關於欲挑戰台北市第七選區（信義、南松山）立委選舉的台北市議員徐巧芯，被批評缺席視察北捷東環段？蔣萬安表示，最重要是希望捷運網絡能更加完善健全，很高興當天陳建仁來視察捷運東環段整體規劃，以及後續施工。

蔣萬安提及，東環段未來完工後，能解決內湖交通問題，同時自己也於當場提出，對於捷運南北環、萬大線一二期工程，以及信義東延段等，希望中央能給予協助，讓北市交通越來越便利、台北市越來越好。

▲▼蔣萬安母親節前夕致贈康乃馨。（圖／記者黃國霖攝）

陳建仁28日視察捷運東環段，除了「地主」蔣萬安之外，出席議員包括國民黨的秦慧珠、游淑慧、李彥秀，民進黨議員許淑華、李建昌、王孝維、顏若芳、何孟樺、陳怡君、張文潔、洪健益、王閔生、趙怡翔、陳賢蔚，以及立委高嘉瑜，卻不見欲挑戰信義、南松山區立委的徐巧芯。

徐巧芯認為，有很多民進黨市議員只為陪同陳建仁，所以自己聽聞陳建仁要去之後，就主動拒絕出席，且這場活動可去、可不去，和許淑華缺席議會大會、跑到民進黨中常會完全不同。

但黨內自家議員秦慧珠批評，不贊成徐巧芯說法，自己到場並非捧蔣萬安或陳建仁，而是此為重大建設，地方議員一定要關心；民進黨議員李建昌也說，這是中央、地方都很關心的重大建設，呼籲徐巧芯不要假掰，倘若是撞到行程就坦承一點。

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