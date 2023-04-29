辣人妻到警局探視丈夫！色警2度性侵喊「我愛妳」　完事秒封鎖

▲26歲人妻因為到警局探視丈夫，竟遭色警盯上，慘被2度性侵。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

馬來西亞砂州古晉區爆發警界醜聞，一名58歲色員警發現人口販子的妻子獨自在家，竟假借調查的名義上門，連續性侵兩次得逞，甚至羞辱「妳的胸很美味」，完事還跟友人炫耀，離譜的行徑令人髮指。目前該名員警已被逮捕，詳細案情仍在調查當中。

根據《中國報》報導，26歲受害人妻的丈夫因為涉及販賣人口、反販運移民法令的案件，今年1月被扣留在西連警區總部協助調查，她為了與丈夫見面，於是頻繁在住家、拘留處往返探視。

色員警發現嫌犯的妻子獨來獨往，於是以跟進案件調查進展為由，討要了人妻的電話號碼，還以「商討案件」為藉口，要求提供住處地址。

▼人妻原先以為是承辦員警要上門討論案情，不疑有他提供地址，沒想到竟遭二度性侵。（示意圖／123RF）



色警取得了人妻位在古晉區住處的地址，一進門就開始上下其手，不顧對方的哭嚎，用強迫的手段逼迫就範，最後在房間內得逞。色員警得手後食髓知味，隔了4天又登門造訪，再度性侵得逞，過程中甚至還辯「愛上妳」，完事後卻立刻將聯絡方式封鎖。

人妻受侮後打電話給對方，沒想到才剛接起來，就遭色警嘲笑「妳的胸部很美味」，接著就聽到電話另一端傳出一陣嘲笑，竟是遭到惡意羞辱。人妻剛開始害怕被對付，加上色員警有她家的地址，於是遲遲不敢報案，只能默默隱忍。

最終人妻承受不住壓力，開口向丈夫訴苦，並在對方的陪同下到警局報案，才讓這起案件曝光，目前色員警已被逮捕，詳情仍待進一步釐清。