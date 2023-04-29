巴拉圭明日總統大選！台灣邦交成關鍵議題　選民真實心聲曝光

▲巴拉圭4月30日將舉行總統大選，左為執政黨紅黨候選人潘尼亞（Santiago Pena），右為在野黨候選人艾里格里（Efrain Alegre）。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

台灣在南美洲唯一友邦巴拉圭明（30）日將舉行總統大選與參眾兩院、17州州長及所有州議會改選。路透社29日報導稱，這將是場勢均力敵的競爭，主要牽動選情的包含經濟、貪腐與台灣議題。不過，大多數受訪選民都期望改善經濟困境，一名市場魚販直言生活入不敷出，希望新任總統能使物價下降，讓電費更便宜。

根據路透社報導，這個擁有不到700萬人口的農業國家30日將迎來選舉日，44歲的經濟學家、前財政部長潘尼亞（Santiago Pena）代表現任保守派執政黨紅黨（Colorado Party）參選，而66歲的政界資深人士艾里格里（Efrain Alegre）則是中左翼反對黨聯盟推派的候選人，他曾表態若當選將與台灣斷交。民調顯示，兩人支持度相當拉鋸。

報導指出，過去一世紀，約有4分之3的時間皆由紅黨執掌巴拉圭政治，雖然2008至2013年的5年間成為在野黨，但持續不斷的貪腐醜聞已導致支持度出現危機。首都亞松森的選民、40歲銀行行員Gustavo Vera向路透社表示，過去大家從不談政治，因為紅黨幾乎篤定勝選，「如今出現一種變化的氛圍，人們已經覺醒了。」

▲紅黨總統候選人潘尼亞26日在首都亞松森舉行競選活動。（圖／路透）

在亞松森街頭受訪的選民大多數都提到了國家嚴峻的經濟頹勢。報導補充，巴拉圭政府去年財政赤字激增至GDP的3%，過去4年的平均年度經濟成長率降至0.7%，極度貧困人口增加。32歲的雞肉串小販Nicolas Ortigoza就說，「我們正在開倒車，這就是我的感受。巴拉圭的貪腐比就業問題更嚴重…我只知道我們必須更加努力工作才能維持收支平衡。」

前財政部長兼經濟學家巴雷托（Cesar Barreto）向路透社表示，無論8月由誰接任總統，都將被迫削減支出，因為不能讓債務繼續增加，這對任何新政府而言都將是個「錯綜複雜」的時刻。

媒體討論則集中在腐敗與外交兩大焦點，包含巴拉圭是否將繼續與台灣將近70年的友邦關係，或轉向建交中國大陸以利外銷巴拉圭的黃豆與牛肉，以及紅黨主要領袖們的一系列重大腐敗醜聞。雖然黨內大老們否認這些指控，但輿論聲量正在動搖巴拉圭選民。

▲在野黨聯盟總統候選人、藍黨（PLRA）主席艾里格里宣稱當宣後將捨台灣就北京。（圖／路透）

19歲的學生首投族Eiden Malky說，「我們已經過了太久腐敗、貧困、毒品秘密走私與醫療服務受忽視的生活。有很多人反對紅黨…並不是說下一任會更好所以我們投票支持，而是因為他們提供了與以往不同的選擇。」

59歲市場魚販Candida Britez則表示，她的魚攤銷量很差，而且持續下降，她渴望一位新的領導人來改善生活，「以前客人一次會買3、5公斤，現在可能只買1公斤。我賺的幾乎不夠買麵包、糖和牛奶。」她說，像自己這樣經濟狀況差的人希望看到下屆總統執政時物價下降，更好的學校，更便宜的電費。