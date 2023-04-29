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班導尋逃家少女…揭開獸父性侵8年悲劇　噁心對話曝：我當你男友

▲桃園市某國小家長控訴就讀小四女童長期遭班上男同學以拳腳相向，甚至踹踢下體等處霸凌，教育局今天指出，已展開性平調查。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲桃園一名少女自國小5年級遭親生父親性侵長達8年。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃資真／桃園報導

桃園某高中的劉姓老師得知女學生小琳（化名）逃家，親自找到她勸說返家，小琳才說出她從國小5年級開始遭狼父性侵長達8年，身為父親還向女兒要求交往，始終不認罪。高等法院維持一審判決，重判有期徒刑12年。

判決指出，小琳於2020年7月離家出走，班導得知後連忙四處找人，終於找到小琳，小琳卻在班導的關心下崩潰，指控她從小就遭親生父親性侵，直到最近受不了才會選擇逃家。

檢方調查發現，小琳從國小5年級，也就是2012年9月起，幾乎每周1次遭父親在家中性侵，直到她在18歲成年前，狼父提出「成年前做最後一次」，結束後才下定決心離家。

性侵長達8年期間，小琳因父親是家庭依靠及主要經濟來源，不敢對外求援，而狼父還會限制她不得跟異性走太近，如果小琳拒絕發生關係，甚至會懷疑她是否交了男友。

審理時狼父則是矢口否認犯罪，辯稱女兒因服管教、因交男友之事遭責罰就出言誣陷，更自曝不舉，甚至公然在庭上對女兒嗆聲「為何不在遭性侵時，拿手機逐次記錄、錄音錄影蒐證」？

法官勘驗小琳錄下與狼父的對話紀錄，狼父曾表示可做小琳的情人，當小琳說「第1次被你破處」時，狼父不僅沒否認，還以肯定口氣說這是正常的行為，又在另段對話中主動表示「不是要把妳當砲友」，即便父女間感情深厚，也不可能會提出這種想法，更何況父親甚至要求小琳只能跟自己「做」。

雖狼父辯稱上述對話是盛怒之下所言，卻自承「我有對她說過，如果她需要男友，可以把我當作男友，有性需求的話可以找我」，顯然認可「父女間必要時得為性行為」之不倫概念。

法官認為，小琳在訴訟中仍主動表示深愛、重視父親，自攬一切過錯之意，怎可能僅因不滿嚴厲管教編謊遭性侵，怒斥狼父罔顧人倫，未曾真心道歉，不見悔意，依未滿14歲之女子犯強制性交罪、利用權勢性交罪各處10年7月、2年7月，合併處12年有期徒刑。檢方不滿量刑過低上訴，高院法官認為量刑依法衡酌，未違反比例原則，予以駁回。全案仍可再上訴。

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