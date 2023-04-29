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人才斷層成國安問題！頂大校長提雙策略「提供獎學金＋工作」

▲▼高等教育改革論壇，今天由成大校長沈孟儒（左）主持，邀請政大校長李蔡彥（中）、清大校長高為元（右）分享。（圖／記者許敏溶攝）

▲今天高教改革論壇，政大校長李蔡彥（中）、清大校長高為元（右）探討全球人才競爭。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

受到少子化海嘯影響，台灣研究人才正在萎縮，政大與清華兩所頂大校長今（29日）在一場論壇上指出，在全球人才競爭下，建議政府透過獎學金與提供工作方式搶國際生，提升國家競爭力，而學校也要有清楚的價值定位，才能吸引國際學生就讀，而人才已是台灣國安問題，「現在做很晚，但不做會後悔」，只要願意來台且夠優秀，就應該給予獎學金。

面對台灣高教危機，台大校友會董事長陳維昭邀集前教育部長黃榮村及比較教育學會共同舉辦「2023高教改革論壇」，將以系列演講及對談建立起一個意見公開交流平台，希望為國家提升國際競爭力貢獻一份心力，今天進入第三場，主題為「高教治理與領導」，探討全球人才競爭，台灣高教是贏家還是輸家？由成大校長沈孟儒主持，政大校長李蔡彥與清大校長高為元進行對談。

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政大校長李蔡彥首先指出，台灣少子化非常嚴重，兩年多前開始死亡交叉，人口負成長越來越嚴重，需要靠國際生填補生源缺口，而從2010年開始，來台的海外研究人才逐年下降，但台灣研究人才持續外流，出國唸書人口維持上升，依照這樣趨勢，加上少子化影響，進入博士班的人越來越少，台灣未來研究能量將面臨人才短缺及學術斷層狀況。

▲▼高等教育改革論壇，今天由成大校長沈孟儒主持，邀請政大校長李蔡彥（見圖）、清大校長高為元分享。（圖／記者許敏溶攝）

▲政大校長李蔡彥（見圖）建議，應透過提供獎學金與工作，吸引清寒且優秀國際生來台就讀，解決台灣人才斷層問題。（圖／記者許敏溶攝）

為了吸引國際生來台，李蔡彥建議，應該從獎學金與提供工作方面著手，而獎學金是最現實問題，一般有錢的國際生，都會選擇到英美等國家，台灣能爭取的國際生，就是優秀且家境清寒，只要願意來台且夠優秀，都應該給予獎學金，他並強調：「現在做已經晚了，但不做會後悔。」

李蔡彥強調，少子化是國安問題，人才也是國安問題，台灣需要人力，否則學術出現斷層，故先吸引國際生來台就讀，接著就是將國際生留在台灣工作，對台灣國家競爭力才有幫助，新一期高教深耕計畫，就有鼓勵境外生留下來工作相關配套，希望政府能提出對策。

清大校長高為元也呼應說，台灣面對的是全球人才的競爭，若以市場經濟觀點來看，大學重點是「價值定位」，或許價值是由學生、家長與社會等這些客戶來決定，而大學能發展特色，才能提供客戶更有價值的問題解決方案。

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