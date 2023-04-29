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陸駐日大使：「台灣有事就是日本有事」既荒謬又危險

▲▼陸駐日大使：「台灣有事就是日本有事」既荒謬又危險。（圖／翻攝大陸外交部）

▲陸駐日本大使吳江浩。（圖／翻攝大陸外交部）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸駐日本大使吳江浩28日赴日本記者俱樂部演講，批評「台灣有事，就是日本有事」的論點既荒謬又危險。吳江浩並強調，如果日本被綁上分裂中國的戰車，日本人民將被帶入火坑。

吳江浩在演講中提到，台灣問題是中國核心利益中的核心，事關中日關係基礎之基礎，是不可逾越的紅線，「台灣是中國的台灣，以何種方式解決台灣問題完全是中國內政，任何外部勢力無權干涉。」

吳江浩指出，中國願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一，但絕不承諾放棄使用武力，「一些日本朋友對此存在誤解，但應該明白，中方不放棄使用武力，恰恰是對台獨分裂勢力的根本震懾，是維護兩岸和平穩定的根本保障。」

▲▼陸駐日大使：「台灣有事就是日本有事」既荒謬又危險。（圖／翻攝大陸外交部）

吳江浩說，當前台海局勢持續緊張，台獨”勢力和外部干涉勢力相互勾結，採取切香腸的方式一再挑釁試水，最終目的是把台灣從中國分裂出去，「這將是對現狀的真正改變，也將造成災難性的後果。有些國家一邊縱容支持台獨，一邊大談台海和平穩定，實質是要我們吞下國家主權遭分割，領土完整遭破壞的苦果，我們不會讓這種圖謀得逞。」

吳江浩強調，鼓譟所謂「台灣有事就是日本有事」既荒謬又危險，把純屬中國內政的事務同日本的安全保障扯在一起，邏輯不通，遺害無窮，「如果日本被綁上分裂中國的戰車，日本人民將被帶入火坑。」

另外，吳江浩也特別在日本記者俱樂部的留言簿上寫下「以鄰為伴，講信修睦」。

▲▼陸駐日大使：「台灣有事就是日本有事」既荒謬又危險。（圖／翻攝大陸外交部）

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