就是他！變態惡男長槍「狂開8發」凌虐虎斑貓　殘忍行徑全都錄

▲惡男持BB槍凌虐虎斑貓。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名男子持空氣長槍朝野貓掃射，社區不斷傳來「碰！碰！碰！」聲音，引起周邊住戶關注，民眾調閱監視器，發現男子竟以BB彈打野貓，警方目前正擴大查緝該名男子，將依社會秩序維護法，最高可處1萬8000元罰鍰。另虐殺動物行為也違反動保法，最重可處2年有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金。

這起事件發生在1日晚間9點多，警方接獲一名女子報案，稱在仁武區仁智街聽到BB槍射擊的聲音，她調閱自家監視器，發現一名戴著安全帽的男子，持槍追趕野貓，擊發數顆子彈後離去。

▲野貓嚇得四處逃竄。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方於現場找到2顆BB軟彈丸。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方查看監視器，發現這名男子持BB槍尋找野貓，影片中，男子至少連開8發，現場還遺留塑膠BB軟彈丸2顆，但不清楚野貓是否有受傷，為釐清男子身分，警方正全力查訪，並通報動保處依權責處置。

警方表示，男子手持BB槍，造成危害安全之虞，將依違反社會秩序維護法第65條規定，可處3日以下拘留或新臺幣1萬8000元以下罰鍰。

根據動保法第25條規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20萬元以上200萬元以下罰金。若狀況較輕微，則可依同法第30條，處新臺幣1萬5000元以上7萬5000元以下罰鍰。