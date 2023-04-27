大甲媽遶境回鑾了　中警曝交通管制時段地點

▲大甲媽遶境回鑾了，台中警方公布交通管制時段和地點，並且加強取締噪音改裝車、危險駕駛等行為。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

大甲媽9天8夜遶境活動，預計4月29日進入台中市區，烏日警分局和清水警分局為維持遶境秩序，針對行經路線和時段進行車道調撥或管制措施，其中29日凌晨2點在大肚區沙田路即進行車道管制，呼籲信眾和用路人配合，維護人車安全。

烏日警方表示，大甲媽預計4月29日清晨進入大肚區、龍井區，但有些腳程較快信眾會走在鑾轎之前，因此當天凌晨2點即提早佈署警力，從沙田路一段（大肚區）至沙田路六段（龍井區）沿線實施車道調撥，並視車流情形機動調整。

此外，國道一號王田交流道匝道口、大度橋封閉南下機慢車道等交通疏導措施；車輛管制部分，包括龍井區沙田路四段與中華路口、沙田路六段與向上路七段路口、沙田路四至六段南北向車輛改由中華路行駛、沙田路二、三段則禁止小客車以上車輛進入。

4月29日中午鑾轎隊伍進入沙鹿區，自沙鹿區沙田路至向上路口實施交管，分流沙田路北上車流，改道由向上路、中華路（外環道）行駛，由於鑾轎將駐駕清水朝興宮，清水區中山路與五權東路口實施封閉，北上車輛改道行駛高美路或中華路。

30日上午6點起，鑾轎從清水朝興宮起駕，清晨6點至下午3點，車道管制路段自清水區中山路、中華路口至中華北路、中山路口，沿線南下車道調撥，呼籲汽車駕駛行經清水、沙鹿區，可由台61線西濱快速道路或國道1、3號經過，少走平面道路。

另外，清水警方在遶境沿線，規劃8名警力機車巡邏，加強取締改裝噪音車、未戴安全帽及酒駕、危險駕駛等違法行為，不讓交通違規有空窗期。