看準墾丁音樂季！花百萬找漁船走私782公斤毒品　主謀下場慘

▲2017年墾丁音樂季前夕，檢警攔截上千公斤K他命原料。（資料照／警方提供，下同）

記者劉人豪／高雄報導

許姓男子為了走私毒品，花100萬委託楊男尋找願意載貨的船隻，覓得張男願意駕駛船舶接駁毒品，當前往澎湖接運782公斤的K他命後，遭到檢警攔截，高雄地方法院依共同犯運輸第四級毒品罪，判許男有期徒刑8年。

檢警2017年3月在澎湖縣目斗嶼西北方約4浬處攔截一艘漁船，發現甲板處有大量可疑黃色飼料袋，經登船以毒品試劑對飼料帶內容物進行初步檢測，呈現毒品陽姓反應，隨即逮捕張姓船長、楊姓船員與印尼籍漁工3人，清查出45包飼料袋，總重1109公斤K他命原料，經刑事局檢驗後，約有近782公斤的K他命。



張姓船長承認趁著墾丁音樂季活動期間，毒品需求量大增，計畫利用漁船走私毒品入境，且張男心思縝密，為躲避查緝，數度刻意駕駛該漁船出港，並於報關之際，觀察海巡安檢人員表情來判斷有無遭鎖定，而出港後，航向也故意不定、或不時定點停船，以測試有無遭巡防艇監控。

判決書指出，許男出資100萬元，委託楊男尋找願意出海運輸船隻，楊男隨後覓得張男願意駕駛船舶接駁前開毒品，並約定張男可分得70萬元報酬。張男駕駛借用作為捕魚用途的「新進滿貳號」漁船，以申請近海捕魚之名義，自澎湖赤崁漁港安檢所報關出海。

張男將船行駛到澎湖縣目斗嶼附近時，由楊男打電話聯絡後，隨後有不明人士駕駛大陸籍鐵殼船靠近，並將45包鹽酸羥亞胺（原始總淨重合計107萬4088公克，總純質淨重共78萬2930.74公克）丟至「新進滿貳號」船板上後離去。檢警接獲線報後登船查緝，並將漁船押解回高雄興達港查獲上情。

法院審酌，許男潛逃逾3年，又再次運毒遭查獲後，始於偵查中自首，依共同犯運輸第四級毒品罪，判許男有期徒刑8年。可上訴。