小白車搶快左轉！鏟翻937萬賓士「暴力越野」空翻1圈半　影片曝光

▲▼ 林口車禍，人車驚悚騰空翻轉1圈半，車禍還波及一旁騎士。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市一名48歲陳姓女子今天清晨6時許，駕車從新北市林口區文化二路左轉時，不慎與對向翁男所駕駛賓士G63碰撞，導致翁男人車騰空翻轉1圈半，車禍波及一旁騎士，騎士被拋飛重摔落地左手骨折，翁男酒測值每公升0.05毫克未超標，肇事原因及責任歸屬，有待後續警方調查釐清。

據了解，陳女今天清晨6時許獨自駕車，行經新北市林口區文化二路時，疑未禮讓直行車先行直接左轉中山路，與對向直行22歲翁男所駕駛的汽車發生碰撞，導致翁男人車騰空翻轉1圈半，波及停等紅燈的33歲騎士。

警消獲報趕抵，緊急協助3名傷患就醫，陳女下巴撕裂傷、翁男肢體疼痛、騎士呂男則左手骨折開刀留院治療。陳、呂兩人沒有酒駕，翁男酒測值每公升0.05毫克未超標，肇事原因及責任歸屬，有待後續警方調查釐清。

新北市消防局第二救災救護大隊則提醒，民眾遇到車禍時應立即撥打110或119報案，提供正確的地點及詳述現場狀況，才能讓警方及消防救援能量迅速到位，切記不可隨便搬動傷患，以免造成二度傷害。林口警方則呼籲駕駛人，應恪遵相關交通規則，行經路口時應放慢車速，切勿搶快，以確保用路人安全。

據了解，現場被撞翻的是Mercedes-Benz賓士的經典傳奇車款「G-Class」，被稱為「暴力越野」，其中「63引擎」更是當家霸主，賓士G63成為車迷心中公認的動作派英雄，擁有馬力585匹、跑百4.5秒的威猛之力。2022 Mercedes-AMG G63價格為台幣937萬。