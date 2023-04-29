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當鋪51槍主嫌「鯨魚」押解返台！直奔新北市刑大…清晨開始訊問

▲▼ 「鯨魚」林嫌晚間被押送至新北市刑大 。（圖／記者戴上容攝）

▲「鯨魚」林嫌在霹靂小組的押送下至新北市刑大 。（圖／記者戴上容攝）

記者戴上容／新北報導

竹聯幫弘仁會、天道盟華山會因250萬元水房洗錢爆衝突，11天內在雙北市互轟67槍，轟動全台，其幕後策畫弘仁會大咖「鯨魚」，在本月20日立刻避走馬來西亞，但其行蹤立刻被刑事局掌握，28日刑事局將人從馬國押返台灣，「鯨魚」抵台後，新北市警方派出霹靂小組在桃園機場接手，於晚間9時30分許押送至新北市刑警大隊，警方專案小組晚間不會偵訊「鯨魚」林嫌，將待29日清晨開始訊問。

回顧整起事件，警方調查，竹聯幫弘仁會與天道盟華山會，因250萬元的洗錢水房問題產生糾紛，進而引爆雙北11天內互轟67槍的情形，而弘仁會「鯨魚」更被指稱教唆未成年小弟前往當舖猛轟51槍。

警方發現所有證據都指向幕後主使者，就是竹聯幫弘仁會綽號「鯨魚」的林姓大哥，已經在20日逃往馬來西亞，警方立即掌握相關情資，透過刑事局國際科聯繫，21日就將「鯨魚」逮捕到案。

「鯨魚」出國還帶著1名杜姓小弟，負責逃亡期間各項打雜跑腿情事，台灣刑事局國際科在27日前往馬來西亞，從馬國警方接手鯨魚和杜姓小弟。刑事局國際科科長李泱輯、刑事局四大隊第二隊長劉宗仁等人，28日前往馬國將2人帶回。「鯨魚」抵台後，新北市警方派出霹靂小組在桃園機場接手，於晚間9時30分許，將他押送至新北市刑警大隊。

警方專案小組晚間不會偵訊「鯨魚」林嫌，將待清晨開始訊問。警政署長黃明昭及新北市警察局長廖訓誠特地到新北市刑大，慰勞所有偵辦槍擊案的員警，肯定同仁迅速逮捕所有涉案犯嫌，重創黑幫囂張氣焰。

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