「鯨魚」出國秒聘2律師　應訊口風緊...強辯：通通不認識！

記者戴上容／新北報導

竹聯幫弘仁會、天道盟華山會因250萬元水房洗錢爆衝突，11天內在雙北市互轟67槍，關鍵要犯23歲「鯨魚」，警方查出，林嫌是弘仁會中和組組長，逃往馬國被留置調查時，立即聘2位馬國律師為自己辯護，回台接受偵訊時，「鯨魚」避重就輕，否認自己為弘仁會成員，也幾乎不認識遭逮捕的弘仁會幫眾。

雙北發生槍擊案後，「鯨魚」林嫌立即搭機潛逃，班機抵達吉隆坡後，所幸台灣立即通報馬國，緊急將他留置調查暫時送交移民局收容，並報請馬國檢察署同意核發遣返令。

然而，「鯨魚」在出國前，疑就有請教過法律專家，當在馬國一被留置調查時，立即聘2位馬國律師，律師質疑馬國為何不障其入境及烈不受歡迎人物？過程中不排除「鯨魚」透過相關管道傳遞訊息回台給弘仁會高層或幫眾。

本月18日，「豐田Alphard座車槍擊案」發生時，「鯨魚」也在車上，事後就交代幫眾準備還擊，同時也準備離境避嫌。

本月20日，未成年槍手掃射「巨新當鋪」51槍事件時，警方雖掌握「鯨魚」涉有重嫌，但發現他已早一步出境，潛逃馬來西亞，專案小組立即通報馬來西亞政府，請求協助將「鯨魚」列為不受歡迎人士，攔阻「鯨魚」入境，機場配合我方要求，待「鯨魚」下機後隨即留置，並未讓他入境。

專案小組獲悉已成功攔截「鯨魚」後，立即趕辦註銷「鯨魚」護照相關作業，但恰巧遇上馬來西亞連續3天連假，公務機關無法處理，故影響到遣返時程，讓「鯨魚」留置在機場9天，完成相關程序，由刑事局國際科派員前往押解「鯨魚」返國接受調查。

新北警察局長廖訓誠表示，案發後第一時間，在國外訪問的市長侯友宜即關心掌握案情，市長在返國後也多次到專案小組慰勉辦案同仁，除了鼓勵同仁辦案辛勞外，特別要求掃蕩黑幫除惡務盡，一個都不能放過。

▲新北 警察局長廖訓誠（中）宣布破案 。（圖／記者戴上容攝）