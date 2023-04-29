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母親節好康　65+媽媽1元搭海上巴士「乘高跟鞋教堂遊園車」

▲▼ 嘉義縣美食美景 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 嘉義縣美食美景 ，圖為布袋高跟鞋教堂。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

五月母親節即將到來，嘉義縣文化觀光局大力推薦布袋沿海景點，讓民眾能利用時間到海邊走走，一同歡慶母親節。到布袋小鎮不只能帶媽媽逛魚市場，還能吃澎派海鮮大餐、搭船賞海上蚵田，再到高跟鞋教堂搭遊園車賞海景。當地業者趁母親節推出串聯好康活動，65歲以上媽媽只要1元就能搭乘海上巴士或乘坐高跟鞋教堂遊園車，文觀局歡迎遊客帶著媽媽一起來布袋吃鮮蚵、看海景。

▲▼ 嘉義縣美食美景 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣長翁章梁表示，布袋以海鮮著名，布袋魚市場更是遠近馳名，總是吸引許多遊客來買「現撈仔」，不僅能買到新鮮漁貨，吃蚵仔包、蚵仔酥，這裡還有全台最大的巨無霸海鮮肉圓，非常適合帶著全家人來吃母親節大餐！布袋當地的「海上巴士、元泉益食品工廠、好美船屋、高跟鞋教堂、龍彬餐廳、黑皮海鮮餐廳」6家業者，趁母親節推出兩周末串聯好康，在5月6、7、13及14日搶攻母親節出遊人潮！

▲▼ 嘉義縣美食美景 。（圖／嘉義縣政府提供）

文觀局指出，「布袋海上巴士」可以登無人島，漫步在蛋糕沙灘，還能認識活化石「鱟ㄏㄡˋ」，母親節4天活動期間，滿65歲媽媽預約搭乘海上巴士只要1元，年輕媽媽享半價優惠；「高跟鞋教堂」曾獲得金氏世界紀錄認證，帶著媽媽走在園區吹風散步，搭遊園車欣賞海景，十分愜意！活動期間65歲媽媽搭乘遊園車也只要1元，年輕媽媽享半價優惠；在布袋好美船屋點餐「超級想見麵」或「鹽工便當」就送健康黑木耳露2瓶，到龍彬餐廳《合菜》用餐就送2瓶飲料，講出通關密語「媽媽我愛妳」再加送小菜跟蚵仔酥一份；預定黑皮海鮮餐廳母親節「全家福團圓風味餐」即贈飲料2瓶；布袋在地菜脯業者「元泉益食品工廠」以醃製各類菜脯出名，推出工廠導覽DIY體驗，5月14日女性參加DIY體驗只需半價。

▲▼ 嘉義縣美食美景 。（圖／嘉義縣政府提供）

文觀局長徐佩鈴說，布袋小鎮除了海鮮，曬鹽歷史也是相當悠久，布袋的「洲南鹽場」是一塊文化鹽田，以手工日晒鹽聞名，大力推廣鹽文化，每年10月份會舉辦謝鹽祭，推薦遊客可到此體驗鹽場的老靈魂魅力。再到全台只要30秒就能登頂的東港山公園，解鎖全台海拔最低，僅11公尺的第一矮山，母親節期間歡迎全國遊客帶著媽媽來趟布袋海之旅。

▲▼ 嘉義縣美食美景 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義縣美食美景 。（圖／嘉義縣政府提供）

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嘉義縣海上巴士高跟鞋教堂

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