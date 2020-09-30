嘉義縣虱目魚嘉年華！高跟鞋教堂千人共享星空美食

▲嘉義縣虱目魚嘉年華 近千人享星空美食饗宴 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

正值虱目魚盛產季節，嘉義縣政府為讓民眾體驗及享用最鮮美的虱目魚，晚間首次移師布袋高跟鞋教堂舉辦2020虱目魚嘉年華，活動內容豐富，包括「嘉義優鮮農漁市集」、「食魚文化展示」、「食魚教育闖關遊戲」、「虱目魚品嚐」、「悠遊漁村體驗」及「千人虱目魚宴暨思慕在嘉音樂會」等系列活動，虱目魚宴晚會在濱海星空及高跟鞋教堂追光逐影光雕下，近千人歡樂享用最盛大的美食音樂饗宴。

縣長翁章梁表示，秋天是品嚐虱目魚美味最佳的時節，布袋新塭養殖的虱目魚，以鹹水低密度養殖，無土味，肉質甜美細緻，且營養價值很高，可提供人類優質蛋白質、維生素及礦物質，並富含EPA和DHA，有「狀元魚」或「牛奶魚」之稱號，現正是吃虱目魚正對時，不但肥美好滋味而且營養豐富，鼓勵國人趁現在來品嚐布袋虱目魚的美味魅力，以購買支持在地漁民的辛勞。

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▲▼ 嘉義縣虱目魚嘉年華 近千人享星空美食饗宴 。（圖／記者翁伊森翻攝）

「千人虱目魚宴暨思慕在嘉音樂會」為嘉義縣年度盛會，今年邁入第八屆，首次移師到高跟鞋教堂辦理，民眾在夕陽及星空美景下，聆聽向蕙玲、吳勇濱、李子森等藝人及重磅樂團演出，加上高跟鞋教堂追光逐影燈光秀，透過燈光與音樂的結合，營造出夢幻浪漫的氛圍下，細嚐豐盛虱目魚料理，翁縣長也在現場高歌「田庄兄哥」，獲得滿堂彩，台下鄉親更舉起「手燈」揮舞，千人共同享受夜裡最浪漫又獨特的星光晚宴。

▲虱目魚變化多樣美味菜餚 。（圖／記者翁伊森翻攝）

虱目魚宴以新塭當地新鮮虱目魚為主食材，搭配布袋水晶苦瓜及瓜仔脯、好美寮蛤蜊、民雄鳳梨及嘉義香蕉，製作出十道特色風味餐，包括海鮮拼盤（鹽酥虱目魚背、虱目魚香腸、虱目魚捲、酥炸花枝丸）、紅燒虱目魚羮、蒲燒虱目魚米糕、西瓜綿虱目魚鍋、陶板蛤蠣燴絲瓜、蘑菇黑胡椒虱目魚柳、涼拌苦瓜沙拉佐白蝦、五味魚皮佐虱目魚餅、瓜仔脯蒸虱目魚、民雄鳳梨冰沙、新鮮香蕉；本次活動席開120桌，每桌成本3500元以上，縣府以每桌3000元實惠價格提供民眾嚐鮮，在上週四活動記者會宣佈開放報名後，以秒殺的速度即銷售一空。

日間活動很受遊客喜愛，從下午2點就展開「嘉義優鮮農漁市集」、「食魚文化展示」、「食魚教育闖關遊戲」及「草地親子活動」活動，民眾可以一次買足嘉義優鮮農漁產品及伴手禮，現場也有虱目魚丸、虱目魚嶺品嚐活動，另有捕魚小幫手、撒網達人、思慕魚連連看等小遊戲，吸引許多大小朋友參加，體驗古早數魚歌、扒網、認識虱目魚產業，另在草皮上的奇幻泡泡秀、卡通人偶、高蹺小丑及小丑氣球表演等互動活動，親子歡樂聲持續不斷。

另有60位遊客參加「悠漁村體驗」活動，走訪好美里3D彩繪村、新塭魚塭、搭乘觀光漁筏體驗潮間帶沙灘及蚵田、布袋觀光漁市等景點，傍晚回到高跟鞋教堂參加嘉義優鮮農漁市集、食魚闖關遊戲，以及千人虱目魚宴暨思慕在嘉音樂會，這群漁村體驗團的遊客，對於行程的豐富，也都讚不絕口。

嘉義縣是全國虱目魚重要產銷節點，虱目魚養殖面積2500公頃，年產量約8500公噸，產值逾6億元；布袋新塭更是虱目魚的故鄉，當地所養殖的虱目魚，以及生產的虱目魚加工品，在質與量更是全國翹楚，全國有六成以上的虱目魚都是從這裏集散出去；虱目魚富含蛋白質及多種維生素，全魚都可食用，並乾煎、煮湯或清蒸都適宜，另有開發多元系列產品，如無刺虱目魚肚、魚丸、香腸、魚捲等，適合消費者調理食用，是入秋補充營養的好選擇。

縣府陸續也會再舉辦新產品虱目魚麵發表、虱王爭霸活動、鱻滿義竹、嘉有好市集等活動，歡迎民眾再參與及採購；同時，縣府與東森購物平台也有合作，推動「嘉義優鮮水產館」，大家可以在手機或電腦動動手指，虱目魚產品就可以從產地直送宅配到家，讓消費者不用出門就可以享用嘉義優鮮虱目魚好滋味。