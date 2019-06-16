三峽金牛角老店進駐高跟鞋教堂　更名「五創金牛角」義賣做公益

▲三峽金牛角老店更名五創金牛角，看好布袋當地觀光市場，進駐高跟鞋教堂。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

在布袋高跟鞋教堂展店的五創金牛角，15日舉辦牛角麵包義賣活動，將所得捐給布新國小兒童樂團等5個單位，一到場就先掏出80元買牛角麵包的縣長翁章梁表示，雲嘉南濱海風景區管理處正積極招商中，再過不久，遊客就可以在高跟鞋教堂看到天幕電影院等多項遊憩設施，對布袋地區的觀光發展加分不少。

五創公司原是三峽金牛角老店的南區加盟區，在高跟鞋園區設點後，改名五創金牛角，結合嘉義知名的小番茄，高山茶、海鹽等，研發全新的主題伴手禮、麵包和甜點，並推出烙印高跟鞋教堂的牛角杯冰淇淋，7月底前還將設置咖啡吧供遊客歇腳賞景。

五創金牛角15日下午在高跟鞋教堂園區舉辦金牛角義賣活動，義賣所得將全數捐給布新國小兒童樂團、社團法人台灣路得關懷發展協會、愛鄰協會、布袋警察分局添購交通器材和布袋鎮弱勢家庭個別戶，嘉義縣警察局布袋分局長陳盈章當場掏出2000元做公益，翁章梁和立委蔡易餘也到場共襄盛舉，與大家攜手以愛出發，一同帶動嘉義縣觀光發展。

高跟鞋園區假日新增旋轉木馬、小型海盜船、小火車、兒童太空梭和園區導覽列車等多項兒童遊樂設施，7月暑假360度天電影院即將開放天幕劇場，搭配舞台燈光及音響設備提供藝術團體展演。

翁章梁表示，遊憩設施陸續進駐後，高跟鞋教堂將成為遊客散步、看電影、賞夕陽、吃海鮮和消費的絕佳組合，高跟鞋教堂一定會越來越好玩，布袋的繁榮發展指日可待。