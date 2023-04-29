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大陸 大陸焦點 特派現場

15歲妹喊「要回祖國懷抱」自稱台灣人　大陸網友看完挺不下去

▲▼15歲女喊「要回祖國懷抱」自稱台灣人　大陸網友看完挺不下去。（圖／翻攝抖音）

▲「魚籽寶寶」自稱是15歲台灣人，但大陸網友都覺得太假。（圖／翻攝抖音）

記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸網紅「魚籽寶寶」近日在大陸抖音頻道「美少女來了」拍攝30秒採訪影片，內容提及她出生於台灣，從小在大陸長大，希望「台灣省早日回到祖國的懷抱」。然而，魚籽寶寶的一番言論卻不被大陸網友接受，更嘲諷她說的話是掌握了「財富密碼」。

魚籽寶寶在影片中透露，她目前15歲、身高165公分，就讀國中三年級，未來想繼續在大陸讀書升學，並透露自己每個月的生活費僅200元人民幣（約890元新台幣）。

▲▼15歲女喊「要回祖國懷抱」自稱台灣人　大陸網友看完挺不下去。（圖／翻攝抖音）

▲▼網友發現魚籽寶寶的抖音帳號，證實根本不是15歲台灣人。（圖／翻攝抖音）

▲▼15歲女喊「要回祖國懷抱」自稱台灣人　大陸網友看完挺不下去。（圖／翻攝抖音）

大陸網友看完紛紛留言，「她要15歲的話，我把我頭髮一根一根拔下來塞滿我的鼻孔吃下去」、「妳要是15歲我從南浦大橋舔到楊浦大橋」、「她15的話我把洱海水乾了，讓五一過來玩的遊客都有魚摸」、「確定不是25嗎？」「差點我都信了」、「我大你三歲而已，今年45」、「年紀輕輕就掌握了財富密碼」。

此外，也有網友馬上找到「魚籽寶寶」自己的抖音帳號，發現她接連拍攝許多自稱女大生的影片，該帳號也有9萬人追蹤，證實與頻道「美少女來了」拍攝的影片為假資訊。

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