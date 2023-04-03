提供高中生重新選校機會　新北首創「CHANGE」輔導轉學計畫

▲新北市教育局首創「CHANGE」適性輔導轉學計畫。（圖／新北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

為幫助高中生進行適性輔導，新北市在111學年度第2學期首創「CHANGE」適性轉銜計畫，讓高中生可到技職各群科體驗一日生活，或參加實習課程學習，經過多元試探確認志向後，搭配適性輔導轉學機制，重新選擇喜歡校系，以減低因興趣不符而休退學，也讓學習更適性。

新北市教育局長張明文表示，國中畢業生通常依會考成績選填志願，進入高中階段後，才發現興趣不相符，學習無動力，卻苦無退路。因此，新北市首創「CHANGE」計畫，提供適性體驗機會，搭配適性輔導轉學機制，創造改變的契機，讓高中生在不同的關鍵點，依興趣、性向重新選擇所愛，休退學不是唯一的路。

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新北市教育局指出，「CHANGE」計畫有兩類適性體驗機制，一是「校園一日生活體驗」，學生可於今年4月14日前向就讀學校提出申請，經媒合後，於4月至6月間上課日至他校進行一日學習；二是「實習課程學習體驗」，由技術型高中開設實習課程，供學生報名參加假日課程，相關開課資訊可於5月31日前洽詢各公私立技高校網。

金山高中校長陳玉桂說，高一學生進入高中已一學期，可評估自己是否適合原來所選的學校或科系，如果有迷惘，此時是重新審視的最佳時機，建議先報名體驗課程，再參加轉學考試。而且不論高中或高職一年級課程多數為必修課程，即便從高中轉到技高，學分多數能折抵，一樣可以三年畢業。





▲新北市教育局首創「CHANGE」適性輔導轉學計畫。（圖／新北市教育局提供）