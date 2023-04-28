快訊／涉國泰洋酒逃稅案　金錢豹創辦人袁昶平遭聲押禁見

▲疑涉國泰洋酒逃稅案，金錢豹創辦人袁昶平遭檢警帶回偵訊後，法院裁定交保。（圖／資料照片）



記者白珈陽、游瓊華／台中報導

國泰洋酒涉嫌逃漏稅一案，國泰董座劉榮祺等25人遭檢方羈押，劉榮祺以1億元天價交保，並繳回犯罪所得約8000萬元。今(28)日上午，檢調再度展開大動作，調查局中部機動站將金錢豹創辦人袁昶平等人帶回訊問，後續也以違反商業會計法、稅捐稽徵法等罪嫌將袁昶平等人移送地檢署複訊，前後共歷經逾10小時訊問，檢察官認袁昶平犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯證人、湮滅證據之虞，有羈押之原因及必要，向法院聲請羈押禁見。

台中地檢署檢察官認為袁昶平涉有違反稅捐稽徵法、商業會計法等罪嫌，爰向台中地方法院聲請搜索票獲准，昨天前往酒店、業者、會計住處等13處執行搜索，並於昨、今兩日傳訊該業者、會計出納人員及其他員工共8人到案釐清。

今天晚間檢察官訊後，認袁昶平涉嫌違反稅捐稽徵法第41條詐術逃漏稅捐罪及商業會計法第71條第1、5款明知不實填載會計憑證、以不正方法使財務報表不實等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯證人、湮滅證據之虞，有羈押之原因及必要，向法院聲請羈押禁見；另洪姓、蕭姓、林姓被告等會計及員工分別諭知新台幣10萬元、8萬元及8萬元交保，其餘被告則請回。

國泰洋酒涉逃漏稅案，台中知名酒店幾全入列。一般商店營業稅5％，但特種飲食業，例如酒店、理容KTV等的稅率高達25％。檢警查獲國泰洋酒公司從民國105年6月間起，以另一公司名義提供空白發票及刷卡機，給台中地區包含金錢豹、金麗都等47家酒店，酒客前往這47家酒店消費刷卡時，等於將營業額灌到國泰洋酒公司的營業額中，涉共同隱匿營業額破20億元。