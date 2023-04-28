快訊／再查逃漏稅案「檢調多路出擊」搜索報社　金錢豹老董遭偵訊

▲金錢豹老董袁昶平遭檢調帶回。（圖／資料照）

記者白珈陽、鄧木卿／台中報導

國泰洋酒涉嫌逃漏稅一案，許多台中知名酒店都牽涉其中，先前國泰董座劉榮祺等25人遭檢方羈押，後均以高額交保金交保，其中劉榮祺更是1億元天價交保，並繳回犯罪所得約8000萬元。今天(28日)上午，檢調再度展開大動作，調查局中部機動站將金錢豹董事長袁昶平等人帶回訊問，雖金錢豹內部人士推說不知情，但經檢方已證實，包括袁昶平在內等8人，稍晚將會移送地檢署複訊。

據悉，台中檢方昨日搜索金錢豹老闆袁昶平旗下的《新一代時報》，帶走數部電腦主機，企圖要從報社搜出和逃漏稅相關證據，今日更傳出袁昶平遭調查局帶走偵訊，不過，金錢豹內部人士推說不知情。

據了解，台中地檢署陳姓主任檢察官昨天帶領檢察事務官、調查局及台中警方數十人，到台灣大道的《新一代時報》搜索，除盤問媒體記者外，也帶走數部電腦主機。

新一代時報雖是袁昶平所創辦，但近年來已交給專業人士經營，他本人很少過問，至於為何會搜索報社，恐仍與先前的逃漏稅有關。

據悉，檢調今日上午確將袁等8人帶回，調查國泰一案後續，稍晚將以違反商業會計法、稅捐稽徵法等罪嫌，將袁等8人移送台中地檢署複訊。