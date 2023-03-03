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幫「金錢豹」等業者隱匿22億營業額　檢方164萬字起訴國泰洋酒老董

▲涉勾結避22億營業額，檢方164萬字起訴國泰洋酒老董等25人。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲涉勾結避22億營業額，檢方164萬字起訴國泰洋酒老董等25人，創下史上之最。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、白珈陽／台中報導

國泰洋酒遭檢舉與金錢豹等47家酒店勾結、逃漏稅，檢方1月發動搜索後，羈押國泰洋酒董座劉榮祺等人。劉榮祺訊後以1億元天價交保，並繳回犯罪所得約8000萬元。台中地檢署今天首波偵查終結，檢方認為劉榮祺等25人違反《商業會計法》、《稅捐稽徵法》加重詐術逃漏稅捐等罪嫌，向台中地方法院提起公訴，並聲請宣告沒收金悅富、金麗都、儷晶皇宮系列等酒店業者及負責人的犯罪所得。此案檢警耗時一個月，光是起訴書就寫了164萬字、共計11本起訴書，也創下史上最高紀錄。

▲▼酒商勾串酒店逃漏稅第二波，金錢豹2業者被聲請羈押。（圖／記者白珈陽攝，下同）

▲國泰洋酒涉嫌勾串金錢豹等酒店逃漏稅，董座以1億元交保，檢方今起訴。（圖／記者白珈陽攝）

這次涉逃漏稅案，台中知名酒店幾全入列。一般商店營業稅5％，但特種飲食業，例如酒店、理容KTV等的稅率高達25％。檢警查獲國泰洋酒公司從民國105年6月間起，以另一公司名義提供空白發票及刷卡機，給台中地區包含金錢豹、金麗都等47家酒店，酒客前往這47家酒店消費刷卡時，等於將營業額灌到國泰洋酒公司的營業額中，涉共同隱匿營業額達22億7521萬元。

▲涉勾結避22億營業額，檢方164萬字起訴國泰洋酒老董等25人。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲檢方164萬字起訴國泰洋酒老董等25人，攤開11本起訴書相當驚人。（圖／記者游瓊華翻攝）

地檢署會同財政部中區國稅局，查核認定以稅率25％計算，金錢豹等47家酒店總計逃漏營業稅稅額共5億6880萬2830元、營利事業所得稅稅額2億1022萬9526元。

台中地檢署表示，檢察官密集偵查、提訊被告及偵訊數十位酒店業者、經理、會計，並持續11 天會同國稅局團隊密集查帳後，完成第一階段偵查蒐證。辦案團隊耗時一個月，完成起訴書共計3348頁、164萬5887字，編成11本，完成本案第一波偵結，共計起訴被告劉男等25名被告。

▲▼國泰洋酒劉姓董座。（圖／記者許權毅攝）

▲國泰洋酒劉姓董座以一億元天價交保。（圖／資料照片）

劉榮祺與金悅富、麗都酒店張姓負責人在上月遭檢方聲押獲准，法官裁定兩人分別以1億元、2000萬元交保。

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