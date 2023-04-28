連假首日鋒面夜襲！降雨熱區曝　氣象局揭「首波梅雨」殺到時間

▲中央氣象局預報員劉沛滕。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

今天氣溫暖，氣象局針對台南、高雄發布高溫燈號，可能出現36度以上高溫；最後一道春雨鋒面將在勞動節連假首日、周六(29日)晚間殺到，預計周六晚間到周日(30日)通過台灣，中部以北、東半部都會降雨，其中東部雨勢較大；5月首波梅雨鋒面則預估將在5月6日到7日報到。

中央氣象局預報員劉沛滕表示，未來一周主要天氣系統變化出現在周六(29日)晚上到周日(30日)，周六晚間鋒面通過之後，東北季風稱強，氣溫下降，下周一(5月1日)仍受東北季風影響，北台灣偏涼，下周二(2日)氣溫回升。

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劉沛滕指出，台灣上空雲量少，今天(28日)多雲到晴，天氣穩定，東半部會有局部降雨，西半部山區午後有短暫陣雨；華南雲系今天白天慢慢建立一道鋒面，鋒面明天周六(29日)白天會接近到北部海面靠近馬祖，馬祖明天白天有降雨機率，台灣地區中午後降雨會在東半部或是西半部山區，甚至大台北下午過後到傍晚也會有局部午後雷陣雨，東半部雨勢可能也會比較大，一路延伸到明天晚上鋒面通過台灣，隨後東北季風增強，中部以北、東半部也有降雨，要留意東半部會有局部較大雨勢。

▲氣象局說明未來一周降雨趨勢 。（圖／氣象局）

針對未來一周降雨熱區，劉沛滕說明，周六(29日)晚上到周日(30日)鋒面通過，東北季風增強，中部以北、東半部會有降雨，金馬會有局部雷陣雨；周六晚間到周日天氣不穩定，東半部有局部較大雨勢；下周一(5月1日)受東北季風影響，台灣上空仍有零星水氣，中部以北一早仍有雨勢，但會逐漸減少，東半部也有降雨；周一水氣逐漸減少，受東北季風影響，北台灣氣溫偏涼，下周二(2日)水氣減少，各地天氣穩定，剩東半部、西部午後山區降雨為主。

劉沛滕也指出，根據模式預測，5月首道梅雨鋒面可能會在5月6日到7日出現影響台灣。

▲氣象局說明未來一周降雨趨勢 。（圖／氣象局）

溫度趨勢部分，劉沛滕指出，今天周五(28日)到明天周六(29日)高溫都有30度或以上，中南部最高33度，局部地區甚至更高；周六(29日)晚上鋒面通過，東北季風增強，整體氣溫會下降，周日到下周一(4月30日~5月1日)氣溫偏涼，北部整天氣溫約20度上下，伴隨下雨，東半部約20到24度，南部白天高溫則有27到28度。

下周一(5月1日)氣溫慢慢回升，不過溫度仍偏涼，下周二(2日)中南部、北部會回升到30度以上高溫。