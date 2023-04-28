春雨不給力！雨量比氣候值少4成　創「20年來最少」紀錄

▲中央氣象局預報中心主任呂國臣。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

南部水情吃緊，春雨不給力，未對南部旱象有明顯幫助，氣象局預估要到今年5月底到6月初梅雨鋒面和西南風加持下，南部才有機會解渴。根據氣象局統計，今年春季雨量為160.9毫米，僅氣候值6成，少了4成，更創下20年新低。

中央氣象局預報中心主任呂國臣表示，今年2月到4月冷熱交替明顯，今年春季氣溫偏暖，全球暖化環境偏暖情況持續，雖有冷空氣下來，但整體春季氣溫偏暖。

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降雨部分，呂國臣指出，2月到4月，冷空氣下來會伴隨零星降雨，東北部、北部、東部地區降雨比較零星，比較明顯春雨出現在3月中到下旬，華南雲雨移入，帶來明顯降雨，伴隨春雷，旺盛對流4月下旬才出現，為中部帶來明顯降雨，南部比較少，春季雨量偏少，4月底這波降雨才讓中部地區雨比較多，顯示極端氣候下，極端降雨分配有空間分布不均情況。

▲▼氣象局說明今年春雨偏少。（圖／氣象局提供）

呂國臣指出，春季降雨今年累積雨量為160.9毫米，未達氣候值282.8毫米的6成，從少4成多，11個平地站春季累積雨量為1951年以來第4少，更是自2002年以來，創20年來最少雨量紀錄。

持續3年的反聖嬰也已在春季結束，呂國臣表示，東太平洋赤道海水溫度變化，2020年海水溫度偏低，趨勢有逐漸往回恢復正常，今年海水溫度比較暖，之後反聖嬰機率愈來越低，今年7月到8月之後聖嬰年機率回到7到8成以上。