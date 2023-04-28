反對警察軍事化！　侯友宜談「第二陸軍」：最重要是捍衛治安

▲江怡臻質詢侯友宜 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／新北報導

行政院研擬擴編保二總隊，被質疑是要變成第二陸軍。新北市議員江怡臻今（28）日在議會質詢時詢問新北市長侯友宜態度。侯友宜回應，警察最重要的任務就是捍衛治安，共同面對區域和平的挑戰，讓這塊土地永續繁榮，他反對警察軍事化。

江怡臻今早在質詢時先問侯友宜，「市長知道最近第二陸軍的事情嗎？」並說，警政署聲稱要擴編保二總隊，配備重機槍、手榴彈等，進行軍事操練。但近期全台發生一連串治安事件，民進黨政府還要將警察同仁工作加重，硬要成立第二陸軍，如何兼顧治安工作？

侯友宜回應，警察與軍人的任務、功能、角色、定位均不相同，所以「第二陸軍」消息出來後，他也很納悶。但侯強調，他反對警察軍事化，他在擔任警政署長時立場就很清楚，警察要維持社會秩序，讓民眾安全得以保障，這是警察要做的角色。

另，江怡臻也提到，2024被外界認為是戰爭和平之爭，但也因為徵兵有困難度，總統蔡英文心思動到警察上，若未來賴清德入主總統府，台灣是不是會更危險？侯友宜說，沒有人願意看到戰爭爆發，不管是保衛國家的軍人或警察，國家唯有安定才能繁榮、永續，國家需要團結，共同面對區域和平的挑戰。